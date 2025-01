Intervista – Federica Rossi jewels: dietro un brand la preziosa creatività che celebra donne, arte e natura

6 minuto di lettura

Grazia ed eleganza, ma anche storia e dimensione onirica.è in grado di catalizzare magnetismo e femminilità nella sua. Imprenditrice d’avanguardia e successo, professionista umana e pratica, madre attenta, nel suo brand di alta gioielleria raccoglie l’intera dimensione di ogni donna e lo fa con una creatività che lascia senza fiato, allorchè riesce a coniugare tradizione ed avanguardia, interpretando le esigenze contemporanee di ogni ragazza e signora. Grazie a lei il gioiello diventa un sussurro di personalità: ogni donna riesce a svelare la sua essenza, risultando incalzante in un mondo in cui gli sguardi si alzano per osservarne tutta la magnificenza. La donna è vezzosa, fulgida, ma soprattutto intensa. Non ama essere omologata alle altre, pur desiderando appartenere a quel cerchio femminile che per lei è casa peculiare che rassicura l’esistenza, radicandosi nel valore dell’anima e del sentimento. In tal senso rimembranza, evocazione e prospettiva, costituiscono il perno in cui passato, presente e futuro, diventano la bussola del femminile, a cui Federica Rossi, in qualità di titolare del suo brand, dà una direzione decisa, seppur intima, con creazioni di gioielli unici nel loro genere.

Figlia di artigiani del glamour, oltre che creativa ed artista, si appassiona al design del monile, e in esso trasferisce i colori dell’oro e dell’argento, metalli preziosi e traslucenti, con cui una donna impara ad esprimersi e comunicare. Così monete, perle barocche e d’acqua dolce, linee geometriche, elementi naturali e marini, pietre e cristalli, ed ancora smalti e catene, donano attenzione a culture ed espressioni ad esse collegate, inanellandosi in collezioni variegate, che lasciano ad ogni donna la libertà di tuffarsi in un quadro rappresentativo, senza restare in esso intrappolato, così da scegliere di essere ogni cosa e il contrario di tutto, semplicemente indossando un gioiello. Federica Rossi è pertanto l’emblema di un made in Italy in continuo fermento, che attribuisce al gioiello, il potere di essere movimento, futuro e manifestazione di un concetto più ampio ed inclusivo della moda. E alla donna, da creatrice ed imprenditrice, ella dice: ricorda quanto sei preziosa!

L’INTERVISTA – FEDERICA ROSSI, UN BRAND CHE PERMETTE ALLE DONNE DI SENTIRSI UNICHE SOGNANDO

– Signora Rossi, qual è il primo gioiello che ha indossato da bambina e che rievocazioni quest’ultimo le riporta al cuore? Ha provato a trasferirne la memoria in qualche sua creazione?

Questa domanda è molto bella e interessante, perché mi sono sempre chiesta da dove provenisse il mio motore interiore e l’ispirazione per la creazione dei miei gioielli. In realtà penso risalgono appunto alla mia infanzia. Essendo nata ad Arezzo, città orafa per eccellenza, sono cresciuta in mezzo a queste bellissime creazioni. I miei genitori hanno aziende nel campo tessile, ma tutti i miei parenti lavoravano in questo campo e quindi piano piano mi sono sempre più innamorata di questo mondo.

Il mio primo gioiello è stato un paio di orecchini che ho indossato fin dai 6 anni. A tal proposito ho un ricordo legato all’infanzia relativo a quanto adoravo indossarli, perché mi facevano sentire bella. Ed è questo quello che voglio comunicare: la bellezza di un gioiello come occasione per sentirsi bene, per sentirsi più belle indossando qualcosa di prezioso. A pensarci bene, forse un giorno ricreerò questo gioiello che conservo e custodisco gelosamente!

– Quando ha scelto davvero, al di là degli inizi fattivi della sua carriera, di dedicarsi alla valorizzazione delle donne? Come si rinnova la sua ispirazione in tal senso?

Fin da subito, il mio desiderio legato a quando ho iniziato a creare le mie collezioni, era di realizzare gioielli che regalassero sogni e bellezza; in particolare il mio obbiettivo era di valorizzare ogni donna nella sua unicità. Credo, infatti, che stiamo vivendo in un periodo storico in cui noi donne vogliamo imporci per la nostra determinazione, capacità e perché no, per la nostra bellezza che non deve essere circoscritta solo a quella estetica, ma intesa come unione di tante caratteristiche quali eleganza, gusto e personalità.

– Essere donna e manager di se stessa. Nella piramide valoriale che sottende la sua vita, quali tasselli hanno permesso alla sua creatività di essere così fulgida?

L’idea di rinnovamento! Per rinnovarsi, bisogna stare molto attenti alle mode e alle nuove tendenze che oggi mutano velocemente, soprattutto in un periodo in cui basta un click per cambiare. Essere una donna lavoratrice comporta grandi responsabilità nel modo del lavoro! Oggi è molto difficile, e forse in passato lo era ancora di più, ma la passione per il gioiello che è accompagnata dalla mia creatività è ben radicata in me stessa. E anche se la mia famiglia è al primo posto, il lavoro per me è fondamentale.





– Le sue creazioni sono opere d’arte, mai scontate, delle quali ci si innamora a prima vista. Pertanto cosa è per lei la moda, letta alla stregua delle esigenze della donna attuale?

Come già accennato vengo da una famiglia che lavora nel campo dell’alta moda; sono cresciuta tra vestiti e tessuti e tutto ciò che era glamour. Questo ha influenzato la mia crescita. Anche l’arte è stata fondamentale, perché ha orientato molto mie creazioni. Credo che l’arte sia la copia della realtà che provoca passioni e sentimenti. E la moda non può essere scissa da questo concetto. Non a caso quando mi ritrovo davanti ad un’opera d’arte che amo particolarmente, la mia anima diventa più vulnerabile, perché penso all’immensità che rappresenta, e a quanto sarebbe bello se anche un mio gioiello potesse suscitare una piccola reazione… ecco perché amo realizzare creazioni molto particolari.

– La natura al centro della creatività. Esiste un mantra sottile che intende trasferire alla psicologia della donna?

La natura per me rappresenta fonte di nutrimento, energia e di armonia, ma mi affascina anche l’aspetto imprevedibile che ci può riservare. Trasferendola in soggetti da gioiello intendo anche ribadire che bisogna averne rispetto, oltre che cura. Per questo attraverso i gioielli rappresento quello che mi circonda, su cui cade il mio sguardo, sintetizzando ciò che ambiente e natura suscitano in me.

– Se potesse collocare la sua arte all’interno di uno spazio storico specifico, da quale potrebbe dire di aver tratto decisamente ispirazione?

Con le mie collezioni spazio molto dal periodo romano interpretata nella Coin Collection che si ispira ad una usanza che affonda le sue radici fin dall’antichità, recuperando una moda che risale quasi fino alle origini della moneta stessa. L’arco cronologico di riferimento per la nascita di questa moda risale infatti al III e al IV sec. d.C. Con la Surrealism Collection, invece, ho tratto invece ispirazione da Dalì, e quindi dai primi del ‘900 e del suo movimento surrealista. Mi piace attraversare la storia perchè il nostro presente ha ragione di esistere in base al tempo e alle mode che ci hanno preceduto.

– Proviamo in tre parole a raccontare le sue prospettive future. Alla donna, sua musa, cosa sente di augurare in termini di empowerment?

Di credere in sé stessa e di non abbandonare i suoi sogni! Molte volte le difficoltà ci sembrano insormontabili, ma spero che la nostra caparbietà un giorno possa cancellare qualsiasi distinzione, consentendoci di avere le stesse opportunità di carriera e stipendio degli uomini. Le mie collezioni, infatti, nascono per donne forti, decise e con grande personalità.

