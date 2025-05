Intervista – Fabio Fiorillo e Pasquale Filosa raccontano “Concerto”, il grande viaggio nella musica in scena al Summarte il 4 maggio

5 minuto di lettura

Si chiamaed è il nuovo lavoro musicale dell’artistache ilalregalerà un viaggio musicale nelle vibrazioni partenopee che sconfinano identitariamente nel repertorio francese.sono i tre pilastri che Fiorillo rivisiterà, supportato daal pianoforte. Lo spettacolo si aprirà ad un ulteriore approfondimento musicale con l’esibizione di artisti del progetto d’ensemble ‘quattro voci femminili più due chitarre e percussioni della tradizione, deputate ad attualizzare la produzione desimoniana sotto la regia attenta di Fabio Fiorillo. L’allievo, amico ed interprete di De Simone, raccoglie l’eredità del “Mozart napoletano” da poco scomparso, definizione coniata da lui per il suo Maestro, che lo ha visto crescere da bambino nell’amore per la ricerca desimoniana. De Simone, come Viviani, sono un linguaggio, uno stile composito, vulcanico e per questo meraviglioso, che parte dal basso per elevare attraverso teatro, poesia e musica, i cinque sensi percettivi dello spettatore, portato così in un transfert di assoluta bellezza in grado di collegare passato, presente e futuro, in una triade artistica senza tempo.

Nei miscellanea di questo spettacolo nato nel borgo di Casamale, diretto dal palco da Pasquale Filosa, Fiorillo interpreterà anche classici della canzone partenopea come Era de maggio, Serenata ‘e Pullecenella, con la seduttività del suono di un pianoforte a coda che intende fare dell’antologia partenopea un vessillo culturale internazionale, imbevuto storicamente anche di altre culture, a partire da quella francese, convivente in Fiorillo, nato da madre di questa nazionalità, come Fiorillo e Filosa ci raccontano in questa intervista.

L’INTERVISTA – FABIO FIORILLO RACCONTA ‘CONCERTO’

– Fabio, lei è allievo del compianto Roberto De Simone che in questo spettacolo rivivrà in un omaggio sentito. In che modo ha cercato di riattualizzare l’ esempio di genialità creativa che le é stato trasferito?

De Simone è tutta la mia vita. Ho avuto il piacere di crescere a teatro da piccolo, e mi sono innamorato della sua teatralità, che per me è una bandiera pulita della cultura napoletana. Al liceo, negli anni ‘80, mentre imperversava il pop di Michael Jackson, i miei ascolti clandestini erano quelli della Nuova compagnia di canto popolare e dei Media Aetas. Il barocco del ‘500 ci ha traghettato nel 2000, perché con De Simone il passato è stato portato al presente, che ha in sé già futuro. Lui si è guadagnato l’eternità artistica con la sua ricerca. Ho sempre definito il Maestro, il “Mozart napoletano”, un esempio pulito di arte alla quintessenza, fatta di ricerca, ritmo in ogni sua piega. Se prima avevo il piacere personale di condividere chiacchierate, esperienze artistiche col Maestro, adesso mio obiettivo e missione é quello di renderlo esistente e riconoscibile anche dopo la sua morte. Per questo, al di là dei brani che io stesso eseguirò in una prima parte di spettacolo, ho inteso per la prima volta occuparmi di una regia in assenza, guidando un gruppo di giovani, i Matriarcanto, avvicinati al repertorio dei Media Aetas di De Simone. L’idea è quella di portare al grande pubblico il grande senso di ricerca ed evoluzione che contraddistingue De Simone e lo rende grande alla stessa stregua di Eduardo De Filippo, di cui Roberto fu assistente. Per me il Maestro resterà sempre un faro, come so essere per tanti artisti, ed avrebbe meritato il Premio Nobel per la letteratura, per la sua ricca produzione che ipnotizza, strega ed educa sulla storia di una Napoli che è capitale culturale.

– Nello spettacolo c’è anche Raffaele Viviani, altro caposaldo di napoletanitá, seppur diverso da De Simone. Come si incontrano i due in ‘Concerto’, sull’asse della napoletanitá?

Il mio rapporto con Viviani è stato “desimonizzato”. La stessa riproposizione di Bambenella ‘e copp’ ‘e quartiere l’ho immaginata con la regia di De Simone ed ha funzionato. Viviani faceva un teatro d’improvvisazione, rendendo i vicoli e la sua gente, il fermento del racconto. De Simone aveva lo stesso spirito trasferito però nella commedia dell’arte. Viviani per la sua epoca fu un pioniere, così come Roberto De Simone lo è stato per la nostra.

– ‘Concerto’ proporrà anche Edith Piaf, icona della melodia francese d’autore. Perché questo scelta?

Qualsiasi cantante deve essere innanzitutto credibile. Fino a 5 anni capivo solo il francese, perché mia madre ha queste origini. Poi ha predominato mio padre che è napoletano, anche se non ho mai abbandonato il francese in cui ci sono richiami ed assonanze storiche che legano questa cultura a Napoli. Dieci anni fa ho scelto di cavalcare anche l’uso artistico di questa lingua che di fatto mi appartiene e parlo, proponendo non solo Edith, ma anche Charles Aznavour. Anche loro mi appartengono! Ho fatto questo esperimento di assonanze musicali, immaginando la Piaf che canta Bambenella ‘e Coop’ ‘e quartiere, o Angela Luce che intona Milord. Noi napoletani cantiamo ispirati dal mare, come i francesi dalla Senna. Le sonorità pertanto hanno una stessa matrice.

– Che valore ha la musica per la sua persona?

La musica mi ha permesso di decifrare tutto ciò di cui avevo bisogno e di cui non conoscevo le parole. Mi ha permesso da oltre 20 anni di lavorare anche con i tossicodipendenti nelle carceri, e di sperimentare il suo potere salvifico che vale per ognuno di noi. Ora ad esempio sto lavorando per i detenuti del carcere di Poggioreale alla messa in scena di una Odissea con le atmosfere di un villaggio turistico. La musica riesce ad essere tutto e a permettere di “sentirsi” e percepire il mondo in modo consapevole.

PASQUALE FILOSA SU ‘CONCERTO’: “È UNO SPETTACOLO CHE RISPETTA LE ARMONIE DONANDO VIBRAZIONI”

– Pasquale, lei sarà direttore di palco di questo spettacolo, ma da professionista e cultore dell’arte, ha accompagnato anche l’allestimento. Quali vibrazioni emanerà il vostro ‘Concerto’?

– Sono energie semplici ma anche ataviche, catalizzatori esoterici-culturali che raccolgono e sublimano le radici napoletane, perché Napoli è internazionale da 2500 anni. Questo spettacolo sa di armonie universali, nell’unione di napoletano e francese. Risponde al concetto della vibrazione a 4:32 che produce sollecitazioni nell’animo, tanto da farlo stare bene. I riferimenti a De Simone, Piaf, Viviani, ci fanno capire che ci si nutre della stessa musica, che come acqua è una energia sempreverde. Fabio con voce e piano, e con il progetto Matriarcanto ci riporta alla coralità. “Concerto” ha pertanto le energie di un sole che splende!

– Se esistesse una massima da coniare per ciò che al Summarte verrà offerto allo spettatore, quale sarebbe?

Napoli è il mondo in un colpo solo. Ha sempre vissuto di linguaggi che si incontrano come in questo spettacolo, per cui potremmo dire che la musica non confina ma sconfina, nel senso che amplia gli orizzonti, li rende assimilabili in una universalità che appartiene per valore culturale a ‘Concerto’ e al lavoro fatto da Fabio Fiorillo e tutti i Maestri coinvolti nel progetto.

