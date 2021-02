Intervista – Educare per contrastare bullismo e cyberbullismo, i consigli del sociologo Luigi Pietroluongo

Condividi

Acerra, 16 feb. – Quale vaccino contro bullismo e cyberbullismo? A porre l’interrogativo è la Rete Inter istituzionale di prevenzione al fenomeno, attiva da ormai tre anni sul territorio di Acerra, in provincia di Napoli.

Forze e realtà sinergiche coinvolgono il terzo settore che entra in collaborazione con scuola ed istituzioni cittadine, al fine di educare al rispetto dell’altro, la fascia di giovani in età scolare, oggetto spesso di episodi di bullismo e cyber-bullismo.

La Diocesi di Acerra insieme al Comune e all’Age (Associazione genitori), coinvolge nei progetti informativi della Rete Inter istituzionale anche l’Associazione Co.mete, il Centro Studi Filosofici di Nisida, l’Ordine degli Avvocati di Nola e le scuole pubbliche di ogni ordine e grado del territorio, nella persona della referente Prof.ssa Rosa Esca, Dirigente scolastico dell’Istituto Caporale di Acerra.

Una serie di workshop promossi nelle scuole, insieme ad un incontro previsto con la Polizia Postale, accompagna il percorso ‘Nella rete non ci casco’, trasformato in Webinar sui canali social della Rete Inter istituzionale, per rispondere ai dubbi di famiglie e dunque genitori, in perenne confusione su come gestire il rapporto dei propri figli con i social tra educazione e rispetto delle regole.

Ad interagire con loro è l’esperto Luigi Pietroluongo, sociologo e coach esperto dei processi informativi, interpellato per un confronto con i genitori al fine di delucidarli su come educare per prevenire o risolvere, episodi di bullismo e cyberbullismo.

L’esperto, in qualità di consulente educativo dell’Associazione italiana genitori, ci parla in questa intervista di gestione dei contesti educativi, accendendo un faro sul giusto uso dei social, Tik Tok compreso, tra regole e divieti da rispettare.

Dott. Pietroluongo, si asserisce che il vaccino contro bullismo e cyberbullismo sia l’educazione. In un’era in cui i ragazzi sono sovraesposti a stimoli digitali e nuovi modelli da seguire, in che modo un genitore può interagire con i propri figli educandoli al rispetto dell’altro e ad un uso responsabile delle piattaforme digitali, divenute oggi importanti anche per la didattica a distanza?

Oggi assistiamo sempre più spesso all’educazione fai da te o “educazione Ikea”, perché componibile. Negli ultimi 20-30 anni abbiamo confuso una delle più importanti leve educative, che è l’unicità della persona, del ragazzo e dell’adulto, con la frase “So io cosa devo dire a mio figlio”. L’educazione fai da te comporta tutta una serie di conseguenze: vogliamo saltare la complessità di questo tempo, che ha bisogno anche di dissenso, ovvero di punti di vista diversi; la realtà ha bisogno di essere indagata, perché noi viviamo nella istantaneità secondo cui basta un’App per qualsiasi cosa. Il problema è che noi non siamo processori, non ci misuriamo secondo la velocità di risposta, ma dovremmo fare da decanter come si fa con il vino che viene filtrato. Noi avremmo bisogno di questo, di consapevolezza; necessitiamo di una educazione sentimentale che rompa la ruota impazzita dei criceti, su cui giriamo tutti. Corriamo in famiglia, nelle aziende. E correre ci fa perdere la direzione. Smarriamo il senso del perché sono diventata madre, sono diventato padre e crediamo che il problema siano i social o le App, quando in realtà siamo noi incapaci nel gestire questo nuovo mondo complesso.

loading...