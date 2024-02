Condividi

Ha 20 anni Andrea Ricci, reduce dall’esperienza musicale con Sanremo Exclusive, in occasione della 74esima edizione del Festival della canzone italiana.

Dalla sua ha una grande passione per la musica ed uno studio attento per il mondo della lirica, portato tra i giovani con incursioni pop e soul.

La faccia pulita, l’impostazione tenorile, insieme al garbo da giovane galantuomo, lo rendono un promettente artista, scritturato a Roma dalla Emy Records, nota casa discografica che investe sul talento dei giovani.

Sogna di calcare i più grandi palcoscenici internazionali, come un buon tenore, esplorando tutta la scala musicale che gli permette di esibirsi anche come baritono e contralto, incasellando la sua perizia nel perfezionismo artistico.

Perfino Fiorello ne ha apprezzato le doti canore, ospitandolo nel suo programma Viva Rai 2. Vincitore della seconda edizione del Premio Vittorio De Scalzi, assegnatogli lo scorso anno da I Cugini di Campagna, Enrico Melozzi ed Adrianno Pennino, per il suo inedito “Un’ emozione unica”, come ci racconta in questa intervista esclusiva.