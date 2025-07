Intervista – Carmen Scognamiglio, la voce rivelazione del teatro e della musica partenopea di cui avevamo bisogno

10 minuto di lettura

È un vero e proprio talento ed insieme rivelazione del palcoscenico.è più di una vocalist; più di una coach di canto, in quanto è artista dall’ugola d’oro. Bellissima con i suoi capelli biondo platino che richiamano le dive degli anni ’50; energica non solo nella voce ma nella presenza scenica; candida nel pensiero e nelle vibrazioni, Carmen Scognamiglio è l’ideale della cantante. Coniuga talento, passione e ricerca in un percorso musicale fatto di continua evoluzione ed introspezione. Negli ultimi due anni la si è ammirata in scena con, suo vero Pigmalione, che l’ha scelta per gli spettacolied ora, che ha debuttato il 23 luglio. Docente di canto laureata al Conservatorio, Carmen è anche parte del quartetto vocale, apprezzato nel talent televisivo The Voice. Grazie a questa formazione di insieme, ha perfino conosciuto l’amore! Sa spaziare dal più altisonante repertorio internazionale, fino a brillare come icona pop e interprete della canzone classica napoletana. Chiunque la ascolta per la prima volta si meraviglia di quanto sia brava e capace. I suoi vocalizzi emozionano perché Carmen li intona col sorriso sulle labbra e con la purezza del cuore, come ci confessa in questa intervista esclusiva.

L’ INTERVISTA

– Carmen, quando hai scoperto il dono della tua voce e la voglia di vivere per la musica?

Ho iniziato a cantare all’età di due anni. Lo facevo a casa dei nonni materni. Loro mi hanno trasmesso la passione per la musica, in particolare mio nonno materno che non c’è più. Anche mia madre ha sempre cantato e ascoltato musica. A 14 anni ho cominciato a studiare canto, supportata molto dai miei genitori. Loro da subito hanno creduto in me e mi hanno sostenuto in questo percorso.

– È stato arduo il percorso per arrivare a splendere come adesso fai?

Il percorso più che arduo, è abbastanza reale. Oggi assistiamo a storie di ragazzi giovanissimi che attraverso il talent magari arrivano a stare su palchi importanti in un batter d’occhio, senza fare la gavetta! Pertanto definirei il mio percorso come quello che dovrebbe essere per ognuno. Ho studiato; sono entrata in Conservatorio fino a laurearmi; ho fatto tantissima gavetta e poi finalmente, dopo anni di sacrifici ho cominciato un pochettino a raccogliere, anche se c’è tanto da seminare. Sono ovviamente agli inizi, consapevole del fatto che c’è sempre da studiare e da migliorare.

-Tecnica e cuore. Come li alleni per una canzone? Qual è la routine vocale a cui ti sottoponi per avere prestazioni sempre più alte?

Solitamente non c’è una modalità ritualistica che utilizzo per ogni canzone. Dipende un po’ dal coinvolgimento emotivo che ho nella canzone, che per me è fondamentale per interpretarla. Cerco sempre di trovare in ogni brano qualcosa che mi appartenga. Questo è un allenamento a mio parere molto valido perchè ti insegna ad indossare un po’ tutti i vestiti. Dico sempre che il cantante è l’attore della canzone. Noi interpreti abbiamo la fortuna di poter stare nei panni di chiunque. Posso cantare una canzone di Mina e sentirmi quel tipo di donna; posso cantare una canzone di Battiato e sentirmi un altro tipo di persona. Questa per me è una fortuna immensa e il fatto di immedesimarsi tanto in musica e testo, è l’allenamento che preferisco.

– ⁠Quali generi e riferimenti musicali hanno colorato la tua vita? E chi sono i tuoi grandi maestri?

I riferimenti musicali sono sempre stati molto variegati. Quando ero piccola ascoltavo tutta la musica pop ed internazionale che ascoltava mia madre. Erano le grandi voci di Celine Dion, Whitney Houston, che ogni cantante ha ascoltato. Poi crescendo, per mia volontà, perchè sono sempre stata molto curiosa, ho ascoltato artisti come Mina, Giorgia, Elisa, Mango e mi sono appassionata ad altri generi musicali. C’è stato un momento in cui ascoltavo molto il rock e negli ultimi anni mi sono avvicinata tantissimo alla musica napoletana e ho riscoperto la bellezza delle nostre radici che sono patrimonio artistico-musicale che non ha eguali.

– ⁠Sei artista a tutto tondo, ma anche coach vocale per tanti giovani? Come sdoppi il tuo ruolo in tal senso?

Nel 2021 dopo la laurea in conservatorio decido di iniziare ad insegnare canto. Già prima avevo avuto diverse proposte, però la mia eccessiva etica professionale mi ha portato ad accettare incarichi solo dopo la laurea. Il giorno stesso in cui mi sono laureata, di sera, mi arriva una proposta di insegnamento da una scuola di canto. Mi sono lanciata in questa avventura che inizialmente mi spaventava un po’ perchè un conto è essere responsabile della propria voce, un conto di quella degli altri. Il primo anno ero molto tesa, poi pian piano ho creato un mio approccio, dando consigli competenti, senza mai tralasciare l’aspetto empatico che secondo me è fondamentale. Le mie giornate sono fatte di lezioni al mattino, prove al pomeriggio e concerto o spettacolo di sera! Ogni giorno sono tre persone diverse, ma non potrei immaginare una vita diversa, perchè è quella che mi sono scelta e per cui sono grata.

– ⁠Se dovessi scrivere un libro sulla musica, quale incipit gli daresti?

Sicuramente, da romantica che sono l’incipit sarebbe “C’era una volta”, un classico che rispecchia il mio animo. Racconterei la mia vita come una favola.

– ⁠Affronti il repertorio internazionale in modo sublime. Hai mai fatto tournée estere?

La fortuna che ho avuto in tanti anni è stata quella di girare l’Europa ed il mondo. Ho fatto tante tournée estere abbastanza lunghe. La prima esperienza l’ho vissuta a 21 anni. Sono stata in Inghilterra per un mese con i Soul Food Vocalist. Poi siamo stati in Bulgaria, Germania; recentemente in America. La musica mi dà la possibilità di misurarmi anche con altre culture per appurare come effettivamente l’artista sia visto anche all’estero. E’ bello viaggiare, ma in ogni esperienza fatta non vedevo l’ora di tornare a casa. Noi siamo sempre un po’ esterofili; preferiamo l’estero al nostro Paese, ma dopo 5-6 giorni ti rendi conto che il tuo Paese è sempre la sola vera casa.

– ⁠Da un po’ di tempo hai intrapreso un percorso artistico con Massimiliano Gallo. Ci racconti il tuo provino e cosa stai apprendendo da questa esperienza?

Il provino con Massimiliano Gallo è veramente una di quelle storie da C’era una volta, perchè non ero a conoscenza dei suoi provini. Mia zia senza dirmi nulla mi ci ha iscritto, inviando un video in cui cantavo. Lo manda alla produzione e mi arriva un messaggio con una convocazione. Faccio il giro delle telefonate per capire chi fosse stato a iscrivermi. Nessuno mi diceva nulla. L’ho letto come un segno del destino e mi sono presentata. Al provino c’erano circa 400 persone; io ero scettica anche per il mio percorso musicale lineare, fatto solo di sacrifici. Entro nella stanza in cui c’erano i produttori e Massimiliano, e inizio a cantare tre canzoni di seguito. A un certo punto subentra un problema tecnico: non partono più le basi e non si possono più ascoltare l’accompagnamento. Massimiliano desidera sentire qualcos’altro e io scelgo di cantare un brano a cappella del musical C’era una volta Scugnizzi. Il brano è ‘Carcere e’ mare’. Massimiliano mi guarda e dice di conoscerlo molto bene. Inizio a cantare ad occhi chiusi con grande emozione. Quando li riapro vedo 4-5 persone che mi guardano con occhioni sgranati. Immagino potessi essere piaciuta, ma mi salutano con il “grazie le faremo sapere”. Il pomeriggio dell’ultimo provino mi convocano e mi comunicano la scelta. Ero più che incredula, perchè credevo di non potercela fare. Dal lontano ottobre 2023 è cominciata questa avventura che sembra davvero una favola, riallacciandomi a quel che ho detto prima.

– ⁠Sei attualmente impegnata nello spettacolo ‘Lettere ad Eduardo’. Di che si tratta?

Il 23 luglio è partita una piccola tournée di questo nuovo spettacolo. Massimiliano ha avuto l’intuizione di raccontare Eduardo tra musica e poesia. Lo ha fatto in modo non convenzionale, con una lettera scritta da lui ad Eduardo con collegamenti, citazioni di episodi della sua vita; recitando anche poesie importanti. Il tutto accompagnato da momenti musicali. Si tratta di un’esperienza immersiva molto emozionante e differente dallo spettacolo Stasera punto e a capo e Anni 90. E’ un’esperienza che vale la pena vivere!

– ⁠Sei magistrale in assolo ma anche in polifonia. Quando nasce il progetto Soul Food vocalist?

I Soul Food Vocalist fanno parte di metà della mia vita attuale. Ho 32 anni e sono entrata nel gruppo nel 2013. Metà della mia esistenza l’ho dedicata a questo progetto di gruppo vocale. In realtà sono anche un modus operandi, un modus vivendi che mi ha fatto entrare in una famiglia inizialmente solo musicale. Poi dopo i primi 4 anni mi sono fidanzata con Simone, un mio collega, e nel 2022 ci siamo sposati. Ad oggi è una famiglia anche di fatto. Dal punto di vista di bagaglio esperienziale, e dal punto di vista tecnico, cantare in un gruppo è il valore più grande che porto con me, perchè stare con altre persone sullo stesso palco, ti insegna tantissime cose: l’umiltà, il rispetto per l’altro artista. E’ un esercizio costante di ricerca di equilibri tra i vari caratteri, tra le voci (è difficile non far prevalere nessuna e trovare sempre lo stesso volume e la stessa dinamica armonica), tra relazioni anche all’interno del matrimonio, nel mio caso. Sono certa che questo esercizio che mi è servito e mi serve oggi, sia la chiave per affrontare anche le sfide del futuro.

– ⁠Se potessi tratteggiare un ritratto del tuo percorso musicale, come sarebbe, e soprattutto quale monito appartiene alla tua musica?

Se potessi fare un ritratto in termini grafici del mio percorso musicale, immagino un cerchio. Un cursore che si muove in senso circolare e torna sempre su se stesso perchè ho una visione molto ampia della vita. Credo molto al destino, alla fatalità delle cose; alle energie e penso fermamente che in qualche modo tutto torna. Il cerchio mi dà questo senso: di ritorno e di equilibrio. Rappresenta un po’ la forma perfetta della nostra vita. Lo immagino così, in rappresentazione di una serie di eventi passati e futuri, collegati tra loro. Il monito non è “Tutto torna”, ma “Abbi fede”, perchè sono molto credente e i momenti difficili della mia vita, che purtroppo ci sono stati, li ho superati grazie alla fede che può voler dire tante cose e non per forza qualcosa di preciso, ma anche fede in se stessi, nelle energie positive.

– ⁠Futuro in musica. Cosa sogni a tal proposito? Ci sono altri progetti in cantiere?

Diciamo che il mio futuro in musica riguarda anche il mio futuro nella vita sentimentale, perchè essendo sposata con un mio collega, le due cose sono sempre unite. Sicuramente quando vedo Shalana dietro le quinte con Artemisia (sono moglie e figlia di Massimiliano Gallo), mi intenerisco tantissimo e mi immagino un domani con un figlio o una figlia dietro le quinte con me. Avere una famiglia è uno dei miei sogni. Per quanto riguarda i progetti artistici devo dire che mi sento molto soddisfatta di quello che sto facendo. Certo, sto ancora seminando e uno dei miei sogni sarebbe diventare Maestro di Conservatorio, cosa che porto nel cuore. Per il resto spero di continuare la mia avventura con Massimiliano Gallo perchè mi trovo benissimo con lui. E’ una persona e un artista eccezionale, da cui sto imparando davvero tanto. Per quanto riguarda i Soul Food Vocalist invece, auguro a me e al gruppo di poter andare avanti così e di raccogliere i frutti di tutto quello che abbiamo seminato insieme.

– ⁠Se fossi una canzone, quale saresti e perché?

Sicuramente se dovessi identificarmi in una canzone sarebbe un pezzo di Elisa dei primi tempi. Un brano che si chiama The Waves e che risale agli anni ‘2000. È una canzone meravigliosa che secondo me ha dolcezza, fragilità, ma anche forza ed energia, così da rispecchiarmi perché io sono così. Ancora oggi che la ascolto mi procura grandi emozioni, il che significa che è la canzone giusta per me!

