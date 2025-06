Intervista – Antonio Basile, il valore della moda raccontato al Muscle’s Real Talent di Napoli

5 minuto di lettura

Condividi

Sartorialità e tradizione; unicità e bellezza; lungimiranza di visione e concretezza. Sono queste le caratteristiche appartenenti allo stilista Antonio Basile, erede di una artigianalitá sartoriale appartenuta alla sua famiglia per generazioni. Sognatore e comunicatore senza eguali, Basile è più di un marchio, perché rappresenta la storia della moda napoletana che ha saputo evolversi senza perdere il suo tratto distintivo, fino a riuscire a sconfinare nel mondo per valore e tendenza. La moda uomo e donna con Basile si concretizza in un brand che veste completamente la personalità di ciascuno, senza mai dimenticare eleganza e contemporaneità. La qualità dei tessuti, unita a tagli sartoriali senza tempo, fanno la differenza di questo marchio che vede in Antonio Basile il prosecutore di una storicità che dal 1952 non ha conosciuto battute di arresto né in termini di creatività, né in termini di presenza sul mercato del fashion in cui ha piena riconoscibilità. Imprenditore arguto e filantropico, Antonio Basile abbraccia con la sua moda il valore dell’ intramontabile allure, tanto da portarlo con sé in numerosi ambiti della moda e dello spettacolo, approdando perfino in tv. Il 28 giugno lo stilista sarà tra i giurati del Muscle’s Real Talent ideato dal Presidente Fnbb Italia, Pasquale Filosa. All’Edenlandia di Napoli Basile porterà il valore della sua alta moda uomo, scovando tra i partecipanti, la visione di bellezza giusta che oltre i muscoli, sa impattare nella vita, con armonia.

L’ INTERVISTA

– Bellezza e armonia. Come si contestualizzano i due concetti nella visione stilistica di Antonio Basile?

Sono due concetti strettamente personali. Nessuno ci crede, ma il mercato che si concentra sulle linee predominanti in termini di tendenza, non può prescindere da esse. L’armonia è bellezza, ed il talento sta nel mostrare di saper creare nella moda, equiparando entrambe.

– La sua è una storia artigianale di generazioni. Quando crede sia scoccata in lei la passione per la moda?

Si può dire sia nata con me. La mia bisnonna era sarta reale; mia madre lavorava negli ambienti bene ed io sono cresciuto tra stoffe, biberon e gesso per designare modelli. Poi ho iniziato con gli amici a creare. Ricordo il primo pantaloncino in spugna bianca che realizzai. La nostra è una sartorialità longeva che ho scelto di continuare per passione.

– Basile rappresenta un punto fermo nella sartorialità napoletana. Qual è per lei il valore della nostra tradizione moda?

Parlando di sartorialità napoletana possiamo asserire di essere i numeri uno al mondo per l’abbigliamento classico; soprattutto nella moda maschile. Si immagini che esistono nomenclature nostre che hanno fatto scuola, come la “manica a mappina” (scusi la parola), che si sostanzia nell’essere senza spallina.

– Tradizione e innovazione come si sostanziano nel valore della moda per fare cultura?

La moda è cultura e non semplicemente tendenza. Questo concetto è inscindibile dall’impatto che essa ha sulla società. Adesso che l’intelligenza artificiale si sta facendo largo nelle vite di ognuno di noi, e soprattutto dei giovani, credo ci sarà modo di capire davvero perchè non si debba credere ad occhi chiusi ad Internet, riscoprendo il valore della creatività.

– In un momento storico in cui il fast fashion dilaga, qual è il punto di forza e resistenza della sartorialità campana?

Il fatto che lavoriamo con passione e non per il commercio. Noi napoletani creiamo non per guadagnare, ma per atto di amore e tradizione che intendiamo omaggiare più di ogni altra cosa. Vede, spesso la proliferazione della moda è stata anche legata alla politica; per noi napoletani è diverso!

– Alla luce della sua esperienza professionale fatta di grandi risultati, quale crede sia stato il timone o motto della sua vita?

Le pubbliche relazioni con le persone. Per fortuna non ho nemici, ma tanti amici. Il motto è ciò che viene scritto in ogni mio capo, e lo potete leggere davvero all’interno dei mie capi: Io sono felice quando i miei amici sono felici!

– I tessuti sono il cuore dell’alta moda. A quale stoffa in particolare, è legato un suo ricordo da bambino?

In questa era i tessuti non sono molto apprezzati, semplicemente perchè vige la concezione che un capo dura un giorno. In passato invece era diverso; si indossavano e dunque compravano abiti dal sarto per la sfruttabilità e versatilità che doveva avere in più momenti. Era importante badare alla traspirazione del tessuto, alla sua capacità di essere qualitativamente adatto a durare nel tempo. Oggi invece si bada maggiormente alla comodità e al design. Il tessuto a cui sono legato nel mio ricordo di bambino è il cashmere che ho sempre amato. E poi ci sono anche i tessuti per camicia, perchè prima si facevano solo su misura. Oltre al cotone ad esempio, si usava moltissimo anche la seta.

– Basile è specializzato soprattutto nella moda maschile. Quali sono gli evergreen di un capo sartoriale maschile?

L’uso dei colori classici come il blu, nero e come lo spezzato, che in un guardaroba uomo non deve mancare mai. E poi c’è la cravatta che oggi poco si usa, ma che piace moltissimo alle donne nella moda uomo. Io ad esempio, adoro anche il papillon che indosso spesso. Il concetto è quello di assicurare l’eleganza della semplicità.

– La moda insegna a cucire, scucire e ricucire nella sua ritualità. C’è stato un momento in particolare della sua vita, in cui questa pratica è risultata determinante?

Certamente! Credo che nella vita di ognuno di noi ci sia più di un momento in cui questa ritualità vada applicata. L’attimo topico per me è rappresentato dalla storia del marchio Basile entrato nelle royalty.

– Imprenditore, opinionista televisivo e molto altro. Esiste un sogno che non ha ancora realizzato?

Posso affermare di aver realizzato tutti i sogni che in passato avevo, compreso quello di dedicarmi allo sport in tv come opinionista, che è stata una esperienza di relazione che ha unito due mie passioni. Ma la cosa che manca all’appello è la scrittura di un libro a cui penso spesso. In molti mi dicono che la mia vita sia un soggetto da poter raccontare ad episodi, anche se in realtà non escludo di poter raccontare una storia diversa dalla mia.

– Il 28 giugno sarà giurato al Muscle’s Real Talent di Pasquale Filosa. Cosa cercherà di rilevare in quell’occasione?

Mi soffermerò su quello che è il mio valore di bellezza nella moda maschile: eleganza e semplicità, di cui prima abbiamo parlato. Sono felice di condividere questo progetto con Pasquale Filosa che nel talent ha contemplato anche l’aspetto moda e model, dimostrando che il nostro punto di relazione ed osservazione del talento nel fitness, deve essere amplificato.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.