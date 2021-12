Intervista ad Alfonso Amato, ideatore di “New Derma”

Condividi

Breve cenno di storia NEW DERMA.

New Derma è un brand che nasce sul territorio della Campania Felix, con l’idea di produrre esclusivamente prodotti cosmetici alla bava di lumaca. Questo brand viene ideato da Alfonso Amato, il quale unitamente ad altri componenti del nucleo familiare decide essendo già da generazioni specializzato in produzione di verdure ed ortaggi, di allargare l’ azienda ad un nuovo settore nonché a quello elicicolo. Avendo impiantato un vero e proprio allevamento di lumache allevate rigorosamente con verdure e colture di diverse specie senza alcuna aggiunta di mangimi o altri prodotti sintetici, di iniziare mediante la stimolazione manuale e quindi senza creare stress e danni alla chiocciola ad estrarre bava per poi successivamente realizzare i prodotti cosmetici a nostro brand.

La spinta ad iniziare a produrre i prodotti cosmetici con questo elemento ad oggi in fase esplosiva e di fatto molto prezioso, nasce dal fatto che la stessa bava produce effetti importantissimi per la pelle.

Quale l’ efficacia della bava di lumaca?

• il contrasto all’invecchiamento cutaneo, la prevenzione e riduzione delle rughe;

• cicatrizzazione dei segni lasciati dall’acne , cura dell’acne e della pelle lesa;

• riduzione e prevenzione delle smagliature, infatti molte donne in stato di gravidanza scelgono la

nostra crema corpo, riscontrando nella stessa benefici davvero sorprendenti.

• Tutto ciò grazie a questa proprietà preziosa la quale detiene :

• ALLANTOINA: cicatriz zante naturale che stimola la formazione delle cellule della pelle,

contrastandone l’invecchiamento;

• COLLAGENE: sostanza naturalmente prodotta anche dall’uomo, ma la cui produzione diminuisce

con l’avanzare dell’età;

• ELASTINA: vitamine A, C ed E unito all’acido glicolico che contiene la bava aiuta a mantene la

pelle elastica, prevenendo le rughe, smagliature ed macchie cutanee.

Perchè bisognerebbe prediligere prodotti a base di bava di lumaca? Niente prettamente perchè la bava di lumaca è una sostanza totalmente naturale e ricca già di sostanze importantissime.

Qual’e’ l’impatto sull’ambiente rispetto alla produzione di questi prodotti?

I nostri prodotti nascono da una manifattura quasi del tutto artigianale, nonostante ci affidiamo a laboratori autorizzati per la produzione, gli stessi prodotti sono totalmente privi di ogni componente nociva come parabeni paraffina o nikel e totalmente privi di sostanze che possano procurare allergie; inoltre per la realizzazione di ogni nostra referenza vengono utilizzati prodotti esclusivamente made in Italy con contenitori totalmente riciclabili.

Sono prodotti adatti ad ogni età?

Si, i nostri prodotti sono stati realizzati e concepiti per essere tranquillamente utilizzati ad ogni età ed adatti ad ogni tipo di pelle.