Intervento alla Camera dei Deputati dell’On. Caramiello sull’Autonomia Differenziata

• Come se non bastasse i Livelli essenziali di prestazione, i cosiddetti LEP (che individuano i diritti minimi da garantire in tutte le Regioni d’Italia) vengono previsti solo per alcune materie, prevedendo una loro definizione NON subito ma entro 1 anno. Il che è una chiara presa di fondelli verso le aree fragili del Paese: è irrealistico credere che si possano determinare i livelli essenziali delle prestazioni in 12 mesi, atteso che E’ DAL 2001 CHE LA CORTE COSTITUZIONALE BACCHETTA LO STATO PER LA MANCATE DEFINIZIONE DEI LEP!