Interpartitico centrodestra, per Caserta si attende il tavolo nazionale di domani a Roma.

AUDIZIONE PER I RAPPRESENTANTI CITTADINI DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI CIVICI DI SESSA AURUNCA, MENTRE SU SANTA MARIA CV VALUTATE LE DIVERSE PROPOSTE SUL TAVOLO.

Si è riunito, nel tardo pomeriggio di oggi, il tavolo interpartitico di centrodestra in Terra di Lavoro.

I coordinatori provinciali di Forza Italia, Carlo Sarro, della Lega Salvini Premier, Salvatore Mastroianni, e di Fratelli d’Italia, Marco Cerreto, hanno proseguito nel percorso di definizione delle alleanze e delle candidature nei diversi comuni casertani al voto in primavera.

A cominciare dalla città di Sessa Aurunca, sono stati auditi i responsabili cittadini dei partiti di centrodestra ed i rappresentanti di alcune forze civiche che si riconoscono nella coalizione, al fine di favorire una sintesi programmatica ed una scelta condivisa del candidato sindaco che sarà chiamato a guidare l’alleanza nella imminente campagna elettorale.

In tale ottica, i vertici locali del centrodestra si riuniranno nuovamente nei prossimi giorni per un confronto a livello locale che, partendo dalla necessità da tutti ribadita di mettere insieme le forze, possa portare ad una indicazione unitaria sul candidato sindaco o, comunque, sui nomi che verranno fuori dal confronto; tali indicazioni saranno poi definitivamente vagliate dal tavolo provinciale del centrodestra che sarà chiamato a compiere la scelta definitiva.

Quanto alla città capoluogo di provincia, per domani martedì a Roma è in programma il tavolo nazionale della coalizione che procederà a valutazioni più precise sulle città al voto, per cui l’interpartitico ha inteso attendere l’esito dell’incontro tra Tajani, Salvini e Meloni per verificare le indicazioni che arriveranno sulle diverse proposte sul tavolo, anche con riguardo alla città di Caserta.

Infine, sulla città di Santa Maria Capua Vetere, è stata ribadita la ferma volontà dei partiti di andare insieme e di costruire una alleanza forte e competitiva per la candidatura a sindaco che sarà oggetto di approfondimento nei prossimi giorni, in piena sintonia con i dirigenti cittadini dei partiti di centrodestra.

