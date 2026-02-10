10 Febbraio 2026

Attualità

Internet, Panfilo (Fondazione Msd): "Con CAREmotions parliamo ai giovani di prevenzione e stili di

“Lavorando insieme a esperti di cinema e all’Accademia Naba, abbiamo deciso di utilizzare quindi lo strumento del video per comunicare ad altri giovani la necessità di avere corretti stili di vita e superare i problemi di salute attraverso la propria decisione per cambiare il futuro”. Lo ha detto Marina Panfilo, direttrice di Fondazione Msd, intervenendo alla presentazione –  Roma – del progetto CAREmotions, in occasione dell’Internet Safer Day. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Fondazione e Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. L’intento dell’iniziativa è esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute.

