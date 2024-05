0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Protesta degli attivisti di Ultima Generazione agli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico. La partita sul campo del 'Pietrangeli' tra la statunitense Madison Keys e la romena Sorana Cirstea è stata interrotta per una protesta con invasione di campo, con una decina di attivisti che hanno gettato sul campo in terra rossa della vernice bianca, con conseguente sospensione della partita sul 6-2, 3-1 per l'americana con le giocatrici rientrate negli spogliatoi. Problemi anche sul campo 12 dove si giocava il match di secondo turno del doppio tra Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin e Marcelo Arevalo/Mate Pavic per le proteste degli attivisti. Al Pietrangeli due sono entrati in campo con dei gillet arancioni ed hanno lanciato coriandoli, mentre altri si sono incollati alle tribune, con il pubblico che ha pesantemente contestato la dimostrazione. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine, degli steward e dei vigili del fuoco, con la partita che è ripresa in meno di mezz'ora e la gradinata sistemata senza danni. Pulito anche il campo. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.