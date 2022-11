International Sport Film Festival dal 6 al 10 dicembre a Castellammare di Stabia

Condividi

Cinque giornate di proiezioni e incontri, con professionisti del cinema e sportivi, e con 40 opere cinematografiche di ogni genere dedicate allo Sport

Si terrà dal 6 al 10 dicembre 2022 a Castellammare di Stabia la prima edizione dell’International Sport Film Festival, un festival cinematografico dedicato ai progetti sportivi.

L’International Sport Film Festival è organizzato dall’Associazione Pragma e nasce con l’obiettivo di valorizzare le opere cinematografiche sullo sport e di creare un volano per il territorio, affinché possano diffondersi forte tra i giovani i sani valori dello sport. Il raggiungimento di questo secondo obiettivo passa attraverso il coinvolgimento delle scuole di Castellammare di Stabia e del circondario, che stanno rispondendo con grande entusiasmo all’invito dell’organizzazione.

La direzione del festival è affidata a Nicola D’Auria, produttore cinematografico e giornalista, e Ciro Sorrentino, regista e direttore della fotografia, mentre la giuria è formata da esperti del settore cinematografico, sportivi e dai professori e dirigenti scolastici.

L’International Sport Film Festival si svolgerà in due fasi: la prima prevede delle mattinate scolastiche nei due giorni iniziali, mentre la seconda fase, che si svolgerà in tutti i pomeriggi, è dedicata a tutte le opere in concorso.

Nelle mattinate scolastiche del 6 e 7 dicembre si creeranno momenti di confronto tra studenti e sportivi coinvolti.

“Crediamo che una giuria così formata possa far emergere i reali valori legati allo sport.” Così, Nicola D’Auria, che poi aggiunge “Sarà un momento di crescita, un momento in cui i ragazzi potranno confrontarsi con grandi sportivi e capire il loro stile di vita” in merito alla partecipazione e coinvolgimento di sportivi dal passato glorioso e in attività.

“I documentari sono stati selezionati tenendo presente le qualità artistiche e produttive, ma soprattutto il messaggio che intendono veicolare”, aggiunge Ciro Sorrentino, e poi conclude dicendo che “la partecipazione a livello mondiale è stata massiccia e sportivamente variegata”.

Tutti i pomeriggi, dal 6 al 10 dicembre, al Complesso Stabia Hall, sarà possibile per tutti coloro che accoreranno, la visione delle opere cinematografiche in concorso sia nelle sale cinema che nel Corner del Cinema, che sarà posizionato nella hall della struttura.

Sarà una Castellammare di Stabia dal sapore internazionale, che accoglierà gli appassionati del settore cinematografico e del mondo sportivo.

Il festival gode anche dei patrocini morali del CONI Regione Campania e UISP Napoli, elementi che rendono felice ed orgogliosa l’organizzazione e che fanno intendere che il progetto sia molto apprezzato. A conferma di tutto ciò, c’è il fatto che si sono iscritti 73 opere cinematografiche di produzioni e registi da tutto il mondo, con opere di altissimo livello cinematografico.

Le opere in concorso sono arrivate da tante nazioni sparse per il mondo: Italy 14, France 8, United Kingdom 8, United States 7, Australia 3, Austria 3, Germany 3, Poland 3, Spain 3, Czech Republic 2, Serbia 2, Switzerland 2, Turkey 2, Belgium 1, Bosnia and Herzegovina 1, Brazil 1, Canada 1, Chile 1, China 1, Finland 1, Hungary 1, Israel 1, Mexico 1, Réunion 1, San Marino 1, Ukraine 1.

Gli sportivi coinvolti sono Francesco Esposito, pluricampione mondiale del canottaggio e Collare d’Oro al merito sportivo, Salvatore Maresca, attuale campione mondiale nella disciplina anelli (specialità maschile della ginnastica artistica), Angela Procida, campionessa paralimpica attualmente detentrice del titolo mondiale dei 200 mt stile libero, Giovanna Auletta, attualmente campionessa mondiale sollevamento pesi e siamo in contatto con altri sportivi.

L’International Sport Film Festival è inserito nel Piano Cinema della Regione Campania ed è patrocinato dalla Regione Campania, Film Commisison Regione Campania, CONI Regione Campania e UISP Napoli.

Si ringraziano per la fattiva collaborazione la Banca Stabiese ed Express Service.

Sul sito dell’International Sport Film Festival www.internationalsportff.com sarà pubblicato il programma dettagliato e il regolamento completo.

Info: [email protected] – 328.1370810