Inter – Napoli 2-2 | Prestazione enorme a San Siro, contro tutti i pronostici

Milano, 11 gennaio – Era una partita dall’esito quasi scontato, contro la capolista Inter che, nel turno infrasettimanale, aveva passeggiato a Parma, con ampio turnover, consentendo a tutti I protagonisti della sfida scudetto, di presentarsi più riposati al cospetto di un Napoli arrancante, che aveva profuso enormi quantità di energia per recuperare la partita casalinga contro il Verona, senza la possibilità di effettuarle opportune rotazioni a causa della ormai cronica emergenza infortuni. Nonostante tutti i citati fattori, portassero ad un pronostico a senso unico, nonostante le emergenze, nonostante si affrontasse la squadra capolista della serie A, probabilmente la più attrezzata per la vittoria finale, I partenopei hanno interpretato la gara del Meazza con una personalità, un piglio, un atteggiamento appartenente solo alle grandi squadre, con la ferocia di difendere quel vessillo cucito sul petto con grande personalità. Nonostante l’ennesima tegola, rappresenta dall’infortunio di Neres, l’uomo più esplosivo della compagine partenopea e l’unico capace di fare la differenza nella prestigiosa conquista della Supercoppa, nonostante gli infortuni di lungo corso di Lukaku, Anguissa, De Bruyne e Gilmour, sembra che niente possa arginare la forza di una squadra che ha avuto la capacità di risorgere in qualsiasi situazione.

La sfida scudetto di San Siro, rappresentava per gli azzurri, l’ultimo treno per rimanere ancorati alla corsa scudetto, mentre per gli avversari, era l’occasione irripetibile per portarsi a +7 dagli azzurri con un match point che avrebbe, di fatto, estromesso gli uomini di Conte da aspirazioni tricolori.

Sussistevano, insomma, tutte le condizioni per i nerazzurri, di avere la meglio conto una squadra rabbrecciata, in casa propria e davanti al proprio pubblico, in uno stadio tradizionalmente ostico tanto che i successi degli azzurri sono stati appena tre da quarant’anni a questa parte.

E poi c’è il Napoli che non ti aspetti: designata came vittima sacrificale, i partenopei sfoderano una prestazione di grande personalità, già dai primi minuti prendono possesso della metà campo avversaria, pronti ad imporre il proprio gioco.

Proprio nel suo migliore momento però il Napoli subisce gol sulla prima sortita offensiva dei padroni di casa, su una fulminea ripartenza innescata da un recupero a metà campo di Zielisky, Thuram imbecca Di Marco sulla fascia sinistra, l’esterno della nazionale, da posizione improbabile, trova un angolo esistente solo nella sua testa battendo Savic che probabilmente avrebbe potuto intervenire in maniera più efficace. Il Napoli accusa il colpo tanto che l’Inter sembra prendere il controllo della partita.

Così come I nerazzurri hanno colpito ilil Napoli nel loro miglior momento, allo stesso tempo gli azzurri infilano la retroguardia meneghina quando apparivano in sofferenza, azione sviluppata con grande qualità sulla sinistra da Spinazzola ed Elmas, con il Jolly azzurro che, con un preciso traversone, assiste McTominay che interviene in anticipo siglando la rete del pareggio e fornendo nuova linfa ai campioni d’italia, tanto che, proprio al tramonto della prima frazione di gioco, gli uomini di Antonio Conte, confezionano l’occasione per passare in vantaggio, ma sul cross di Politano, sotto porta, ad Hojlund non riesce la deviazione vincente anche per il provvidenziale e miracoloso recupero di Akanji che evita una segnatura che sembrava ormai cosa fatta. Il secondo tempo, inizia con il Napoli in grande spolvero con due enormi occasioni prodotte nel giro di cinque minuti, sulla prima, su un rilancio di Milinkovic Savic, ancora Hojlund si invola verso la porta avversaria ma il suo diagonale si spegne sul fondo per questione di millimetri, poi capitan Di Lorenzo di testa completamente solo, nell’ area piccola, colpisce male il pallone, graziando Sommer e sprecando l’opportunità in maniera clamorosa. Per il resto, la ripresa prosegue sulla falsa riga del primo tempo con una intensità in stile britannico ma con scarsa pericolosità in fase offensiva. La partita però sembra ad una svolta quando l’arbitro Doveri, richiamato dal VAR, assegna un rigore all’Inter per un pestone di Rahmani su Mikitharyan. L’intevento dell’arbitro manda su tutte le furie Antonio Conte che viene espulso per proteste dallo stesso Doveri. Calhanoglu realizza spiazzando Milinkovic e portando I padroni di casa in vantaggio con una rete che sembra ormai quella definitiva. Ma ancora una volta il Napoli mostra grande personalità e trova la forza di reagire anche attraverso l’inserimento di Noa Lang che fornisce sempre a McTominay, l’assist decisivo per il 2-2 che si rivelerà poi il risultato finale. C’è spazio però per un ulteriore brivido nei minuti di recupero con un tiro di Mikitharyan che centra il palo su un fendente a colpo sicuro sul quale il portiere partenopeo sembrava comunque sulla traiettoria. Finisce così, con grande soddisfazione di tutto il popolo azzurro ve vedono le chance di competere per lo scudetto ancora immutate. Mercoledì si recupererà la partita al Maradona contro il Parma rinviata a causa della Supercoppa, occorrerà la stessa concentrazione, lo stesso piglio, la stessa ferocia che si è ammirata a San Siro ma che, nell’intero arco del campionato, è parsa quantomeno discontinua ed altalenante.

