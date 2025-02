Inter-Fiorentina, gol nerazzurro ‘inventato’: la palla era uscita

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Polemiche a San Siro. Al 28' l'Inter passa in vantaggio contro la Fiorentina grazie all'autogol di Pongracic, che devia nella propria porta un colpo di testa di Lautaro Martinez, bravo a smarcarsi da corner. Proprio dal calcio d'angolo assegnato dall'arbitro La Penna, con una decisione errata, nasce il gol. Quando Bastoni colpisce la palla in spaccata per cercare il cross, ottenendo invece calcio d'angolo dopo una deviazione di un avversario, la sfera è infatti uscita completamente. In questo caso però il Var non interviene in quanto si tratta di una decisione di campo. Dubbi anche sul rigore che al 44' consente alla Fiorentina di pareggiare. Dopo l'intervento del Var per il tocco di mano di Darmian, l'arbitro assegna il penalty. —[email protected] (Web Info)

