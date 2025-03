Inter-Feyenoord, rigore discusso per gli olandesi: cos’è successo a San Siro

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L’Inter va subito in vantaggio nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Feyenoord, ma gli olandesi trovano il pari poco prima dell’intervallo. Al gol capolavoro di Thuram (8’), risponde Moder, che riporta la partita in equilibrio a una manciata di minuti dal termine del primo tempo con un calcio di rigore. Decisione presa dall’arbitro slovacco Kruzliak dopo revisione al Var. Ma cos’è successo a San Siro? L’episodio al minuto 40. Fase d’attesa per l’Inter e di timida ripresa per gli olandesi. In area arriva un pallone rasoterra per Moder, che viene toccato da Calhanoglu e cade a terra. All’inizio il direttore di gara non fischia, poi viene chiamato al Var per ricontrollare l’episodio e assegna il penalty agli olandesi. Dagli undici metri va sempre Moder, che non sbaglia e infila Sommer tra i fischi assordanti di San Siro. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.