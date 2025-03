Inter-Feyenoord: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri affrontano il Feyenoord a San Siro oggi, martedì 11 marzo, nel ritorno degli ottavi di finale. La squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida con un buon margine di vantaggio per il passaggio del turno, dopo aver battuto gli olandesi al De Kuip 2-0 nella gara di andata grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez. La sfida tra Inter e Feyenoord è in programma oggi, martedì 11 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Haj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza. All. Van Persie Inter-Feyenoord sarà visibile in diretta televisiva esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche su NOW e sull'app SkyGo. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.