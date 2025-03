Inter-Feyenoord 2-1, gol di Thuram e Calhanoglu: nerazzurri contro Bayern ai quarti di Champions

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – C'è Monaco sulla strada verso Monaco. L'Inter batte il Feyenoord anche al ritorno degli ottavi di Champions e si regala i quarti con il Bayern. Finisce 2-1 a San Siro: decidono la prodezza di Thuram e il rigore di Calhanoglu, fondamentale per restituire tranquillità ai nerazzurri dopo il momentaneo pari di Moder. L’Inter entra in campo con calma relativa. Il successo per 2-0 in Olanda tranquillizza, ma i segnali venuti fuori dall’ultimo turno di campionato contro il Monza dicono che c’è da tenere la guardia alta. Tra i pali torna Sommer, in mezzo al campo Inzaghi dà una chance a Frattesi e davanti riposa Lautaro Martinez: c’è Taremi accanto a Thuram. Pochi minuti prima del fischio d’inizio si fa male De Vrij: tocca ad Acerbi, il capitano diventa Dumfries. Il primo brivido arriva dopo una manciata di minuti con il sinistro dal limite di Calhanoglu, che per poco non beffa Wellenreuther. Poi, all’8’, ecco il vantaggio con il capolavoro di Thuram. Il francese parte sulla fascia sinistra, si accentra e piazza un gran destro a giro all’incrocio dei pali: 1:0. In avvio, la squadra di Inzaghi è padrona del campo e del possesso, costruisce meglio e al quarto d’ora sciupa anche l’occasione del bis con Taremi. Poi, gli uomini di Van Persie mettono la testa fuori. Il primo brivido arriva intorno alla mezz’ora con la conclusione dalla distanza di Bueno, toccata da Sommer. Segnali di crescita. L’1-1 arriva grazie a un episodio. Al 40’, Calhanoglu tocca Moder in area di rigore e il numero 7 cade a terra. L’arbitro Kruzliak lascia correre, poi viene chiamato al Var e cambia decisione. Penalty per gli olandesi, ma San Siro non ci sta e lo fa capire con una pioggia di fischi assordanti per il direttore di gara. Sul dischetto va Moder, che fulmina Sommer e riporta tutto in equilibrio. Uno a uno all’intervallo. Le due squadre tornano in campo senza cambi, ma l’Inter alza subito il ritmo e al 50’ fa 2-1. Taremi viene atterrato in area ed è ancora calcio di rigore. Stavolta niente Var, Kruzliak è deciso nell’indicare il dischetto. Calhanoglu fissa Wellenreuther, apre il destro, corre sotto la Nord e riporta i suoi con un piede e mezzo ai quarti. Allo scoccare dell'ora ecco i primi cambi: Inzaghi butta un occhio al big match di domenica contro l'Atalanta e toglie Calhanoglu e Carlos Augusto per Asllani e Bastoni, entrambi diffidati. Proprio il centrocampista perde subito un pallone e rimedia il giallo che lo terrà fuori per un turno. Il Feyenoord sparisce con il passare dei minuti e l'Inter ha la chance del tris a più riprese. Al 68', Thuram cade in area e l'arbitro assegna il rigore, ma dopo check al Var lo ammonisce per simulazione. Il numero 9 nerazzurro è ancora protagonista pochi secondi dopo con una grande azione personale, con difesa seminata e pallone poi stampato sulla traversa. Inzaghi decide a questo punto di risparmiare minuti preziosi anche al francese e regala uno spezzone ad Arnautovic. Ancora occasioni per i padroni di casa con Taremi, poco lucido anche stasera, e Pavard. Inzaghi si gode i cori di San Siro e nel finale regala l'esordio a Berenbruch (classe 2005) e Cocchi (2007), dentro al posto di Frattesi e Acerbi. Anche così, l'Inter guarda al futuro. Sulla strada per la finale di Monaco, ai quarti di Champions ci sarà proprio il Bayern. (di Michele Antonelli) —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.