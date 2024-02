Condividi

(Adnkronos) –

L'Inter batte l'Atalanta 4-0 oggi nel match valido come recupero della 21esima giornata della Serie A 2023-2024 e compie un altro passo verso lo scudetto. La formazione allenata da Inzaghi si impone con i gol di Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi. L'ottavo successo consecutivo consente alla capolista di volare a 69 punti e di blindare il primo posto con 12 lunghezze di vantaggio sulla Juventus, seconda a 57. L'Atalanta, ferma a 46 punti, rimane a -2 dal quarto posto occupato dal Bologna. Nella sfida tutta nerazzurra, il primo squillo arriva al 13' con il gol dell'Atalanta. De Ketelaere va a segno, ma il Var pesca l'assist di mano di Miranchuk e cancella la rete. Dall'altra parte al 19' va in gol Barella, ma il dribbling su Carnesecchi e l'appoggio vincente sono vanificati dal fuorigioco segnalato. L'Inter aumenta i giri e alza la pressione. Al 25' Arnautovic innesca Lautaro, conclusione al volo potente ma imprecisa. Il gol arriva al 26'. Lautaro, nelle vesti di suggeritore, imbuca per Mkhitaryan che viene arginato da Carnesecchi, il piatto di Darmian risolve tutto: 1-0. Il monologo dell'Inter prosegue al 29'. Darmian cerca il bis, Carnesecchi vince il duello. Il portiere dell'Atalanta viene salvato al 39' dalla traversa che respinge la conclusione di Lautaro. L'attaccante argentino si rifà nel recupero: sinistro chirurgico, palla in rete e 2-0 al riposo. Il sipario sulla partita cala virtualmente al 54'. Il fallo di mano di Hateboer viene punito con il calcio di rigore che Lautaro non sfrutta: Carnesecchi respinge ma non può opporsi al tap-in di Dimarco, 3-0 e match in cassaforte. L'Inter cala il poker al 71' con Frattesi, che ringrazia Sanchez per l'assist nell'azione nata da un piazzato: 4-0 e Inzaghi vola verso lo scudetto. —[email protected] (Web Info)