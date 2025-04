Insulti social a Liliana Segre. Anna Tortora, referente Azzurro Donna ” Insulti atroci alla senatrice. Il linciaggio virtuale è una pratica criminale “

1 minuto di lettura

Sanguisuga ebrea”, “nazista” “La più nazista di tutte”, “vecchia il popolo italiano non ti vuole”

Insulti social alla senatrice Liliana Segre.

“Desidero esprimere a Liliana Segre tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà di fronte ai vergognosi insulti ricevuti.

Le parole d’odio che riaffiorano contro chi ha dedicato la vita alla memoria e alla difesa dei valori democratici sono inaccettabili e devono essere condannate senza esitazione.

Liliana Segre rappresenta un patrimonio di coscienza civile per l’Italia e per l’Europa.

A nome mio personale e della Consulta Nazionale di Forza Italia, ribadisco l’impegno a contrastare ogni forma di antisemitismo, di intolleranza e di odio, rinnovando l’importanza della memoria come fondamento di un futuro migliore.” Letizia Moratti, Forza Italia

Le parole di Anna Tortora, referente Azzurro Donna

“È debilitante e deplorevole, allo stesso tempo, come certi individui non aspettino che crocifiggere qualcuno. Come è possibile che tutto l’odio sia concentrato ancora sugli ebrei? Quando si smetterà di essere abominevoli? Gli insulti alla senatrice Segre sono atroci; in realtà il vero cancro di è proprio l’odio di massa pronto a sgusciare ad ogni evenienza. E il linciaggio virtuale (da social) è una pratica criminale di questi tempi. Solidarietà alla senatrice Segre”.

