“Inaccettabile insolenza da parte di De Luca nei confronti del Presidente Meloni che certamente non meritava insulti così pesanti. Giorgia Meloni ha sempre dimostrato di tenere al nostro territorio e non ha fatto mai mancare la sua presenza e quella dei suoi ministri. De Luca è ormai alla frutta e cerca di trovare nuovi espedienti per distrarre i cittadini dai suoi fallimenti. Ma i campani lo sanno bene e anche per questo oggi giorno cresce sempre di più l’affetto e la stima per Giorgia Meloni”. Lo ha dichiarato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore.