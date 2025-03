Installazione di Tracey Emin all’Hotel Savoy di Firenze

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'Hotel Savoy di Firenze ospita l'installazione "My Forgotten Heart" (2015) di Tracey Emin in occasione della grande mostra dell'artista britannica a Palazzo Strozzi dal 16 marzo al 20 luglio 2025, la prima realizzata in un'istituzione culturale italiana. "Voglio che le persone provino qualcosa guardando le mie opere. Voglio che sentano se stesse. Questo è ciò che conta di più", ha detto Tracey Emin e per questo il rinomato indirizzo fiorentino di Rocco Forte Hotels consolida il suo legame con la scena artistica della città ospitando una delle opere al neon di Emin: "E' questo il momento perfetto per i viaggiatori più esigenti di concedersi un'esclusiva fuga fiorentina all'insegna dell'arte, unendo il fascino di una delle città più affascinanti al mondo con l'arte contemporanea di livello internazionale". Situato nel cuore del centro storico del capoluogo toscano, nell'elegante lobby dell'Hotel Savoy "My Forgotten Heart" avvolgerà gli ospiti in un'esperienza potente e lirica, al tempo stesso intima e universalmente evocativa. L'opera esprime l'inconfondibile cifra stilistica di Emin, che utilizza la propria scrittura come tratto distintivo della sua arte, mescolando confessione e autoaffermazione. La luce diventa amplificatore emotivo, trasformando la parola scritta in un segno pulsante che coinvolge lo spettatore a un livello profondo e meditativo. Un perfetto punto di partenza per la vicina mostra. L'Hotel Savoy propone anche l'esperienza "Sogno Rinascimentale", disponibile fino al 20 luglio, che include l'accesso privato serale alla mostra di Tracey Emin con un tour personalizzato e dietro le quinte con una guida dedicata, ed ha ideato il cocktail "My Forgotten Heart" ispirato all'omonima iconica opera di Emin. —[email protected] (Web Info)

