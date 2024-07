INSIEME PER FARE L’IMPRESA – Concerto per la Città Simona Molinari incontra Raffaele Casarano e la Locomotive Jazz Band

2 minuto di lettura

Condividi

Sabato, 6 luglio ore 21.30 – ex convento dei Teatini

Confindustria Lecce e Ance Lecce, che celebra il suo Ottantennale, organizzano sabato, 6 luglio alle 21.30 il concerto “Insieme per fare l’impresa”, presso l’ex Convento dei Teatini, grazie alla consolidata collaborazione con la Locomotive Impresa Sociale srl.

L’iniziativa, un appuntamento ormai tradizionale per gli imprenditori, rappresenta un’importante occasione di socialità e condivisione, rivolta a tutta la cittadinanza, un omaggio degli industriali che riconoscono l’importanza e il valore della cultura quale volano di crescita economica e sociale di una comunità.

Confindustria Lecce e Ance Lecce intendono valorizzare il patrimonio culturale del capoluogo, culla di storia e tradizioni, celebrando, attraverso la musica, la bellezza e la profondità delle sue radici e promuovendo il senso di identità e appartenenza tra i cittadini: protagonista dell’evento sarà Simona Molinari, cantautrice e compositrice italiana dedita prevalentemente al jazz e allo swing, che ha duettato con numerosi cantanti del calibro di Andrea Bocelli, Al Jarreau e Ornella Vanoni, calcando i migliori palcoscenici dei teatri italiani ed esteri. Con lei Raffaele Casarano, sassofonista unico, direttore e ideatore del “Locomotive Jazz Festival”, Mirko Signorile, pianista dall’eccezionale classe ed estro artistico, e gli straordinari Gianluca Aceto al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Alessandro Monteduro alle percussioni.

“La musica e gli eventi culturali – afferma Valentino Nicolì, presidente di Confindustria Lecce – hanno il potere unico di unire le persone. La scelta di donare un concerto alla Città si ispira alla volontà di creare, nell’ambito del cartellone di eventi in programma per l’estate, un momento di aggregazione, in cui imprenditori e cittadini di tutte le età possano ritrovarsi e condividere un’esperienza positiva e assolutamente evocativa. Gli ospiti sul palco racconteranno infatti un viaggio straordinario, magico, quasi onirico, nel quale voce e musica si fondono e rincorrono, nel quale i vari strumenti fanno da contraltare a un canto vivace, appassionante, elegante e prezioso. Confindustria Lecce continua dunque a sostenere l’arte in tutte le sue declinazioni, promuovendo il talento e dando l’occasione di conoscere le straordinarie personalità artistiche e musicali di cui l’Italia è foriera. In un momento storico in cui l’uomo viene messo quasi da parte, l’Associazione desidera sottolineare il suo impegno nel sostenere e promuovere la cultura come elemento essenziale per lo sviluppo armonioso e sostenibile della società, dando centralità ai valori dell’umanità”.

L’ingresso sarà consentito previa registrazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti:

https://forms.gle/uwRTKFMjFC6evMBUA

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.