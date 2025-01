Insediamento di Trump e tregua a Gaza. Anche l’Italia protagonista di pace

1 minuto di lettura

“Appena atterrato a Tel Aviv. Oggi missione in Israele e Palestina. L’Italia protagonista di pace!”

Antonio Tajani, ministro degli esteri

Inoltre, Giorgia Meloni è unica leader europea che invitata all’insediamento di Donald Trump.

Un evento importante per l’alleanza atlantica.

E a proposito di Israele e USA, l’ambasciatore e storico Domenico Vecchioni: “Però… Trump aveva dichiarato che se gli ostaggi israeliani non fossero stati liberati prima del suo insediamento, a Gaza ci sarebbe stato l’inferno. Ieri è scattata la tregua e sono stati liberati i primi tre ostaggi; oggi Trump presta giuramento! Parola mantenuta. Rimane comunque un po’ di amaro in bocca per uno scambio terribilmente a favore di Hamas. 3 (donne) civili e innocenti contro 90 combattenti palestinesi. 1 israeliano per 30 palestinesi. Un prezzo elevatissimo. Ma probabilmente non si poteva fare diversamente. Ora, in ogni caso, c’è solo da rallegrarsi del cessate il fuoco, sperare che duri tutto il tempo previsto e auspicare che nel frattempo possano essere individuate le basi per costruire gradualmente la pace. Una tregua non vuol dire necessariamente pace. Ma costituisce senza dubbio un promettente primo passo in quella direzione, se c’è buona fede e volontà politica in entrambe le parti in causa.”

