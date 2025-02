Inps, Calderone: “Accademia con Siisl per abbracciare il lavoro attraverso le competenze”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Quello che farete all'interno di questa Accademia lo metterete a disposizione non solo dei quadri e del personale dell'Inps ma anche della pubblica amministrazione, e anche di chi avrà bisogno di fare un percorso che nel garantire la formazione garantisce anche l'occupaibilità della persona. E quindi il percorso dell'Accademia si sposa bene con il messaggio della nostra piattaforma nazionale di inclusione sociale e lavorativa, abbracciare il lavoro attraverso le competenze. Che poi è la grande sfida di oggi e anche del domani". Così il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo all'inaugurazione dell'Accademia Inps a Palazzo Mazzoni a Roma, polo di formazione e di promozione della cultura previdenziale. Per il ministro, è centrale "accrescere costantemente le proprie competenze rendendolo aderenti alle richieste delle aziende". "Con la nuova piattaforma Siisl noi creiamo un nuovo marketplace del mercato del lavoro, o meglio portare l'ufficio del lavoro a casa dei cittadini, virtuale certamente, che si basa su nuove tecnologie ma che consente di eliminare le distanze che talvolta non consentono la piena integrazione sociale". "È un polo che rappresenta veramente l'eccellenza dell'Istituto, ma soprattutto rappresenta quella che è la sfida del mondo del lavoro, cioè investire sulle competenze, investire sulla formazione, investire sulla qualità dei percorsi formativi. E in questo certamente c'è un richiamo importante all'investimento in cultura e formazione per i quadri, dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, ma c'è un messaggio anche di apertura e di coinvolgimento anche del mondo del lavoro in generale". "Oggi Inps è il soggetto erogatore di prestazioni di welfare a 360 gradi, è l'istituto di previdenza e di assistenza più grande d'Europa e gestisce più di 470 prestazioni, e per fare questo e per farlo bene ha bisogno certamente di importanti professionalità e ha bisogno anche di una interlocuzione continua e costante col mondo del lavoro, con la società, col ministero del Lavoro, con il governo e le istituzioni in generale. L'inaugurazione di oggi è un momento che definisce ancora meglio quella che è la missione dell'Istituto", ha concluso Calderone. —[email protected] (Web Info)

