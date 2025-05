Innovazione, Rsw25: come trattenere giovani e migliori talenti italiani che fuggono all’estero

2 minuto di lettura

(Adnkronos) –

"Tratteniamo in Italia i giovani talenti e i futuri leader del Paese ed evitiamo che fuggano all’estero attratti da migliori condizioni di lavoro". E' questo l’obiettivo dichiarato del primo Policy hackaton nazionale di domani, organizzato con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel Salone degli Arazzi della sede di via del Corso a Roma. Gli esiti più significativi della giornata verranno poi comunicati durante l’incontro pubblico delle 16 al Mimit alla presenza del ministro Adolfo Urso, e alla Rsw25 il 7 e 8 maggio al Gazometro di Roma. Ingresso gratuito e registrazione sul sito: romestartupweek.com. Imprenditori, innovatori, creatori di startup, rappresentanti delle Istituzioni e delle Università, che parteciperanno all’evento a inviti, elaboreranno una serie di proposte con lo scopo di arginare e risolvere uno dei problemi attuali più preoccupanti del nostro Paese: la fuga dei talenti e dei giovani che emigrano all’estero e non tornano più. I dati recenti sono drammatici: +36% di giovani che, anno dopo anno, lasciano l’Italia per lavorare o fare impresa all’estero. Dal 2011 circa 700.000 persone dai 18 ai 34 anni sono andate via dal nostro Paese, 191.000 solo lo scorso anno (+20,5% rispetto al 2023).

Quali le cause? Stipendi bassi e mercato del lavoro fragile. Come se non bastasse, il basso numero di laureati e il tasso elevato di Neet (giovani che non studiano, non lavorano e non si formano) ci rendono uno dei Paesi meno attraenti per gli stranieri e uno dei più arretrati a livello globale. Per mettere un freno a questa diaspora di talenti e competenze la Rsw25, partendo proprio dai risultati del Policy hackaton del Governo al Mimit, propone 30 talk e tavole rotonde con oltre 60 relatori italiani e internazionali in rappresentanza del mondo delle imprese e delle startup più innovative, delle Università, delle Regioni e delle Istituzioni. Rsw25 si articolerà su 4 temi strategici: human centric, per gli imprenditori e la loro crescita professionale, salute e benessere; sustainable impact, startup e tecnologie per un futuro sostenibile; from talent to founder, per dare competenze a chi vuole lanciare, ad ogni età, una startup; hypergrowth, per imprenditori che vogliono crescere e venture capital. In contemporanea con Rsw25, sempre negli spazi del Gazometro, si terrà la V° Edizione del ‘Blue planet economy expoforum’, organizzata con Fiera Roma, appuntamento che accende i riflettori sull’innovazione e sullo sviluppo sostenibile in chiave 'blu'. Due giorni dedicati alla blue economy, con un focus sulle sfide più urgenti dei nostri tempi: energia, mobilità, ambiente e formazione.

Rome startup week 2025, Festival internazionale che unisce competenze, talenti, e investitori per promuovere l’Italia come Hub dell’innovazione, è organizzato dall’associazione Roma Startup, in collaborazione con Mimit; Maeci ed Italian trade agency; Regione Lazio e Camera di commercio di Roma; Future4 Comunicazione; Orange Media Group e The Growth Kitchen. All’interno del Gazometro, oltre agli incontri nella business lounge, saranno disponibili per i visitatori alcune aree bar e ristoro gestite dall’associazione Abili oltre (www.abilioltre.org). Un team integrato di persone abili, con disabilità e fragilità sociale servirà prodotti tipici della tradizione gastronomica italiana. Durante l’evento, per tutti i partecipanti alla RSW25, DJ set con RDS. Rome startup week 2025 è un evento powered by Eni – Road (Rome advanced district). Radio Partner: Dimensione Suono Roma; Main Media Partner; ADN Kronos. Media Partner: StartupItalia e RomaGoodNews.

