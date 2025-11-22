Innovazione, Ross (Bologna Business School): “Attesi 10 anni di cambiamenti dirompenti”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “I cambiamenti che ci aspettano nei prossimi 10 anni saranno più importanti di quelli avvenuti nei 30 anni passati. Saranno più dirompenti nel positivo e nel negativo, ma, da ottimista quale sono, penso che saranno maggiori quelli positivi”. Così Alec Ross, distinguished professor presso Bologna Business School, intervenendo al primo “Forum della Distribuzione Moderna 2025 – Il retail nell’economia del Paese. Mercati, tecnologia e società” che si è svolto a Milano e ha messo al centro il futuro del retail tra sfide globali e innovazione Cambiamenti sociali e dei comportamenti di consumo degli italiani, trasformazioni tecnologiche e futuro del settore.

“Una volta le materie prime del lavoro erano la terra, poi il ferro. Adesso sono i dati – spiega Ross – Dieci anni fa c’erano 15 miliardi di dispositivi connessi alla rete, oggi ne abbiamo 75 miliardi. Questo perché stiamo digitalizzando processi e settori che tradizionalmente non sono considerati digitali. Questa crescita continuerà con la nascita dell’intelligenza artificiale di massa”.

In tema di digitalizzazione l’Italia deve accelerare: “Per quanto riguarda la crescita composta del pil, l’Italia era al 182esimo posto su 396 Paesi sovrani. I motivi sono vari, tra cui la lentezza della digitalizzazione, siamo stati al 26esimo posto su 27 Paesi nell’Unione Europea”. Infine Ross parla di intelligenza artificiale: “Ci sono quattro tipi di intelligenza artificiale, non solo ai generativa e ChatGpt. In Italia si parla solo di quella generativa che è la meno rilevante. Gli altri sono: intelligenza artificiale percettiva che interpreta immagini, suoni e testo, intelligenza artificiale agentica che ha la capacità di ragionare, pianificare e agire in modo autonomo, infine, l’intelligenza artificiale fisica che si relaziona con il mondo reale, un esempio è rappresentato dai droni e dai veicoli autonomi”.

