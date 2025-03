Innovazione, al Safety Park testato bus elettrico completamente automatizzato

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un autobus senza conducente, con 50 passeggeri a bordo, che viaggia nel traffico in sicurezza: quello che sembra un sogno del futuro è diventato realtà, ieri al Safety Park di Vadena. Sasa SpA, società in house della Provincia autonoma di Bolzano e dei Comuni di Bolzano, Merano e Laives, ha testato per la prima volta in Italia un autobus completamente elettrico e autonomo: E-Atak, del produttore turco Karsan. A bordo c'erano Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità, la presidente di Sasa Astrid Kofler e gli esperti di Karsan. “Il trasporto pubblico si sta evolvendo: non solo i sistemi di guida sostenibile, ma anche la digitalizzazione e la guida autonoma avranno un impatto fondamentale sulla guida del futuro”, ha sottolineato l’assessore Alfreider. “Come Provincia, vogliamo familiarizzare con le nuove tecnologie in una fase precoce e testarle a livello locale, al fine di plasmare attivamente la mobilità del futuro”, ha aggiunto l’assessore provinciale alla Mobilità. Il Karsan E-Atak in prova è un autobus completamente elettrico dotato di una tecnologia di sensori all'avanguardia, intelligenza artificiale e sistemi di navigazione ad alta precisione. Veicoli autonomi simili sono già utilizzati con successo in Paesi come la Norvegia. Mentre finora sono stati testati soprattutto modelli più piccoli, come ad esempio un 15 posti a Merano, l'E-Atak con i suoi otto metri di lunghezza e spazio a disposizione per 50 passeggeri, rappresenta una novità assoluta. La presidente di Sasa SpA, Astrid Kofler, ha sottolineato l'importanza di test come questo: “Sasa vuole essere sempre al passo con i tempi e negli ultimi anni ha testato nuove tecnologie in modo attivo. In futuro, gli autobus autonomi potrebbero ricoprire un ruolo importante nel trasporto pubblico. Tuttavia, i dipendenti sono e rimarranno centrali”. Come riporta Semir Aydın, responsabile vendite per i veicoli autonomi di Karsan, questi autobus funzionano con LiDAR, una tecnologia che utilizza un laser per mappare ambienti, oltre a radar e telecamere per riconoscere ostacoli, segnali stradali e pedoni in tempo reale. “I veicoli autonomi possono rendere il traffico più sicuro, più efficiente e più sostenibile, riducendo gli errori umani e ottimizzando i flussi di traffico”, ha spiegato Aydın. Il test a Vadena è un primo passo per esplorare le possibilità degli autobus autonomi in Alto Adige. “Non esiste ancora un quadro normativo standardizzato per l'utilizzo di questi veicoli negli spazi pubblici in tutta Europa”, ha specificato infine Alfreider. Tuttavia, con questo test la Provincia e Sasa SpA vogliono sottolineare ancora una volta la loro forza innovativa e il loro impegno per la mobilità sostenibile. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.