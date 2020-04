Innovaway completa l’acquisizione del ramo d’azienda Business Unit Banking & Insurance di Olisistem Start

Condividi

La società cresce e amplia il proprio portafoglio d’offerta con servizi ICT dedicati al mercato bancario e assicurativo

Innovaway S.p.A. completa l’acquisizione del ramo d’azienda Banking & Insurance di Olisistem Start, Business Unit che ha più di 300 dipendenti tra Torino, Milano, Roma e Napoli, un fatturato superiore a 15 milioni di euro, e fornisce servizi IT di supporto infrastrutturale e servizi di gestione clienti a valore aggiunto.

Grazie a questa operazione, Innovaway punta ad arrivare a un fatturato aggregato di circa 50 milioni di euro nel 2020, e prosegue il percorso di ampliamento della propria offerta con l’aggiunta di servizi dedicati a banche e assicurazioni, crescendo anche attraverso lo sviluppo di linee esterne.

“Siamo orgogliosi, ancor più in una fase così complessa per tutti, di accogliere i nuovi colleghi in Innovaway. L’acquisizione ci permette di ampliare la nostra capacità di erogare servizi ICT in ambiti complessi – dichiara il CEO Antonio Giacomini – grazie all’ingresso nel nostro Gruppo di oltre 300 professionisti con esperienze e competenze riconosciute. I nuovi centri di erogazione aumentano la nostra capacità di garantire ai clienti flessibilità operativa e continuità di servizio, valori sempre più importanti nel supporto alle iniziative di trasformazione digitale.

Il settore bancario e assicurativo- spiega Giacomini- è in una fase di significativa evoluzione, con una forte attenzione al potenziamento dei canali digitali, con priorità ai servizi di mobile banking, all’identificazione da remoto del cliente, all’apertura verso l’esterno e al rafforzamento delle infrastrutture e della sicurezza. In questi ambiti, il ramo d’azienda ha alle spalle un’esperienza più che ventennale, con una focalizzazione sui servizi ICT.”

“L’estensione della nostra offerta al settore bancario e assicurativo – dichiara il direttore generale Antonio Burinato – consolida il nostro percorso di crescita e l’acquisizione costituisce in tal senso una logica tappa del piano di sviluppo di Innovaway per diventare una realtà ancora più articolata e prestigiosa nel settore dei servizi ICT.

Innovaway eroga servizi ICT multilingua alle principali aziende nazionali e internazionali in diversi settori industriali attraverso i centri di Napoli, Roma Milano e Tirana, grazie al proprio modello di Distributed Delivery, che consente di gestire picchi di lavoro e carichi flessibili e assicura un alto livello di resilienza, ormai necessario per i servizi ICT remoti, critici proprio per quanto concerne la garanzia della continuità delle attività dei clienti. A questi centri, sempre mediante l’implementazione del modello di Distributed Delivery, si aggiungono i nuovi centri che erano parte di Olisistem Start, per una struttura che diventa ancora più solida e con maggiore prossimità verso i clienti.”

L’acquisizione è stata realizzata con il supporto dei Dottori Commercialisti Mauro Ferrara e Gabriele Grasso, che hanno curato gli aspetti Finance e Tax, e del Prof. Avv. Luca Parrella, per la definizione degli scenari civilistici e societari.