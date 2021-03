Innovation Council Launch ceremony On 18 March 2021

Condividi

Il Consiglio europeo per l’innovazione (EIC – European Innovation Council) è una novità fondamentale di Horizon Europe e rappresenta l’iniziativa di innovazione più ambiziosa che l’Europa abbia intrapreso, con un bilancio di 10 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027. L’EIC ha la missione di identificare, sviluppare e scalare tecnologie rivoluzionarie e innovazioni dirompenti. L’EIC sosterrà le start-up, le PMI e i gruppi di ricerca che sviluppano innovazioni rivoluzionarie ad alto rischio e ad alto impatto, con particolare attenzione all’elaborazione di soluzioni rivoluzionarie che contribuiscano agli obiettivi del Green Deal europeo e del piano di ripresa per l’Europa. Le prime call per presentare candidature partono proprio il 18 marzo 2021, in coincidenza con la cerimonia di lancio dell’EIC.

Il 19 marzo si è tenuto l’EIC Applicant’s Day 2021. Questo evento ha fornito ai potenziali candidati informazioni su cos’è l’EIC, quali sono i principali strumenti e processi di finanziamento e quali sono le principali novità introdotte da Horizon Europe. Le diverse presentazioni hanno messo in luce il ruolo fondamentale che l’EIC sta già svolgendo nell’ecosistema dell’innovazione europeo, supportando ricercatori e imprenditori durante il loro viaggio dall’idea al mercato e alimentando innovazioni tecnologiche profonde.

“la nascita della Commissione Europea dell’Innovazione è un segnale forte verso il comparto produttivo europeo rappresentato soprattutto da PMI, dell’interesse dell’Europa verso un percorso di rinnovamento tecnologico, che non può interessare solo le grandi aziende con fondi propri ed importanti per finanziare l’innovazione. Speriamo che i meccanismi di accesso a questi nuovi finanziamenti permettano ad un maggior numero di PMI italiane di poter accedere a questi fondi in maniera reale e costruttiva evitando i paradossi del vecchio programma Horizon 2020, dove aziende come la SMS Engineering, pur avendo ricevuto il Seal of Excellence, per un Progetto riguardante il settore aerospaziale, non sono poi riuscite ad avere i fondi per poterlo sviluppare né dal programma europeo né dai vari bandi nazionali dove la certificazione di eccellenza del progetto costituiva un elemento preferenziale” ing. Massimiliano Canestro, SMS Engineering Vice President.

The launch ceremony will feature statements from:

– Ursula von der Leyen, President of the European Commission

– Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth

– Christian Ehler, Member of the European Parliament

– Manuel Heitor, Portuguese Minister

European Innovation Council (europa.eu)

VIDEO LUNCH CEREMONY: https://youtu.be/UeB-wPksDxk

