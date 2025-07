Infortunio sul set per Gabriel Garko, il video dall’ospedale sulla sedia a rotelle

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Infortunio sul set per Gabriel Garko, che soltanto ieri aveva pubblicato su Instagram un 'dietro le quinte' delle riprese della nuova fiction Mediaset 'Colpa dei sensi'. Ora è tornato sui social per mostrarsi in ospedale, seduto sulla sedia a rotelle e con stampelle alla mano. Non ha spiegato cosa sia successo, ma ha rassicurato i fan: "Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre 'Colpa dei sensi'!" L'attore ha inviato un "grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda", casa di cura privata del quartiere salario a Roma. Gabriel Garko ha voluto ringraziare anche "tutta la produzione di Compagnia Leone per l'affetto e il supporto", Fiction Mediaset e i colleghi Ricky Tognazzi e Simonetta Izzo "per l’aiuto costante". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.