Infermiera aggredita, Nappi (Lega) “Garantire sicurezza a personale sanitario”

“L’aggressione subita da un’infermiera all’Ospedale di Frattamaggiore da un paziente è solo l’ennesimo episodio di violenza perpetrato ai danni del personale sanitario. Poichè il Governo e la Regione in questi mesi di emergenza, hanno illuso medici e infermieri promettendo riconoscimenti economici mai arrivati, almeno garantiscano la sicurezza di chi tutela ogni giorno, tra enormi sacrifici, il nostro diritto alla salute. Il personale sanitario merita sicuramente più serietà di quella mostrata fino ad oggi dalle nostre istituzioni”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.

