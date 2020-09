Industria: Nappi (Lega) “De Luca annuncia boom economico mentre operai scioperano. Vergognoso”

Condividi

“Il guappo di cartone De Luca che annuncia un boom economico del lavoro, mentre gli operai Dema protestano sotto le sue finestre. Una vergogna”

lo scrive in una nota Severino Nappi, candidato alla regione Campania con la Lega, in solidarietà agli operai della “Dema” da ieri in sciopero a oltranza sotto il palazzo della Regione.

“Mentre De Luca racconta favole sui social, ci sono operai che protestano e minacciano il suicidio perché questa Regione ha deciso da anni di non ascoltarli” e aggiunge “Ricordo che la Campania è, per la prima volta nella nostra storia, ultima per i livelli d’occupazione addirittura a livello europeo. Non era mai successo. I 500 posti a rischio degli operai della Dema si aggiungono ai 320 mila posti di lavoro a rischio per chi lavora nelle imprese della Campania”.

E conclude Nappi: “Serve un piano anti-crisi per la Dema. Mentre alla regione serve un nuovo governo che ascolti i lavoratori. De Luca ha fallito”.

