Indonesia, mega blackout spegne Bali: aeroporto in tilt

(Adnkronos) – Un mega blackout ha colpito l'isola di Bali, 'spegnendo' quello che è il paradiso dei turisti in Indonesia. Interessato anche l'aeroporto, come ha spiegato la società di servizi pubblici statale Perusahaan Listrik Negara, precisando che sono in corso le operazioni per ripristinare i servizi elettrici nell'isola e le indagini per verificare le cause del blackout. L'autorità che gestisce lo scalo portuale ha precisato sulla sua pagina Instagram che il traffico aereo in entrata e uscita è al momento in corso. "Il processo di recupero è attualmente in corso in modo graduale", ha affermato in una nota il portavoce a Bali, I Wayan Eka Susana. Le immagini condivise sui social media mostrano ingorghi stradali a Bali causati dall'interruzione del servizio e lunghe file ai banchi del check-in dell'aeroporto. Bali è la principale meta turistica dell'Indonesia. Secondo l'ufficio statistico dell'isola, lo scorso anno l'isola ha accolto 6,3 milioni di visitatori stranieri. —internazionale/[email protected] (Web Info)

