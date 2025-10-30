Indo-Pacifico 2025: nuove sfide tra Stati Uniti e Cina

Le relazioni tra Cina e Stati Uniti rappresentano l’aspetto più visibile di una più ampia dimensione della sicurezza regionale, che comprende sfide persistenti come le interferenze ostili, la criminalità organizzata, il cambiamento climatico e i traffici illeciti. Minacce riconosciute nei vertici Nato e nei suoi documenti strategici. Il secondo giorno della conferenza della Nato Defense College Foundation.

