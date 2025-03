Indian Wells, l’Italia sorride. Arnaldi, Paolini e Bronzetti passano il turno

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sorride l’Italia del tennis in California. Matteo Arnaldi ha battuto Andrey Rublev nel Masters 1000 di Indian Wells, approdando per la prima volta al terzo turno del torneo americano. L’azzurro ha superato il russo in due set (6-3 7-5) grazie a una prova di lucidità e carattere. Sotto 0-3 nel secondo set, con due break da recuperare, Matteo ha poi dato il via a una grande rimonta, chiusa con un eccezionale tie-break. Giornata positiva anche per Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, che passano i rispettivi turni nel singolare femminile faticando più del previsto. Jasmine, numero 6 del ranking, ha regolato la statunitense Iva Jovic (numero 157) in tre set (7-6 1-6 6-3) in due ore e 10 minuti di gioco. Lucia Bronzetti, numero 62 del ranking, ha battuto in due ore di gioco e in due set (6-3 7-5) la polacca Magdalena Frech, numero 30 al mondo. Saluta invece il torneo americano Matteo Gigante, che si batte come un leone contro Taylor Fritz, ma cede in due set (6-3 7-5) dopo un’ora e mezza di gioco. —[email protected] (Web Info)

