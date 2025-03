Indian Wells: calendario, italiani in campo, montepremi e dove vederlo in tv

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L'attesa è finita. Inizia oggi, lunedì 3 marzo, il torneo di Indian Wells, uno dei Masters 1000 più ambiti e prestigiosi dell'intero circuito. Anche senza Jannik Sinner, squlificato per tre mesi dopo l'accordo con la Wada per porre fine al caso Clostebol, sono tanti i tennisti italiani impegnati sul cemento della California. Da Matteo Berrettini a Lorenzo Musetti e non solo. A caccia della corona di Carlos Alcaraz, vincitore nel 2024, ci saranno tutti i migliori tennisti del circuito, alla ricerca di punti preziosi per il ranking. Uno dei più agguerriti sarà proprio lo spagnolo, terzo nella classifica Atp e con 1000 punti da difendere, mentre Alexander Zverev, numero 2 del mondo, spera di avvicinare il primato di Jannik Sinner. Tanta Italia a Indian Wells. Oggi, lunedì 3 marzo, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Fabio Fognini affronteranno il proprio turno di qualificazione al tabellone principale. Ad attenderli ci sono i già qualificati Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Luca Nardi. In quello femminile invece attendono alla fase finale del torneo Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Il torneo inizierà oggi, lunedì 3 marzo, con le qualificazioni, mentre il tabellone principale partirà il 5 e terminerà domenica 16 marzo con l'attesissima finale. Tanti punti in palio a Indian Wells. Il vincitore del torneo riceverà 1000 punti, il finalista

650 mentre chi si qualificherà alle semifinali ne conquisterà 400. I quarti di finale valgono 200 punti, mentre gli ottavi 100. Ricco anche il montepremi. Chi trionferà a Indian Wells si intascherà oltre 1.2 milioni di dollari (1.201.125 per la precisione), mentre al finalista andranno oltre 630mila dollari. Per i semifinalisti sono in palio quasi 355mila dollari, mentre per chi si ferma ai quarti di finale ce ne saranno 202mila. Gli ottavi di finale valgono oltre 110mila dollari, mentre il terzo turno più di 64mila. Il torneo di Indian Wells sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, con il tabellone femminile che sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis. Il Masters 1000 sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.