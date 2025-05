India-Pakistan, alta tensione: nuova ondata di attacchi nella notte

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Resta molto alta la tensione tra India e Pakistan, divisi dalla crisi scoppiata il 22 aprile in seguito all'attacco terroristico a Pahalgam, nel Kashmir indiano. Nuova Delhi ha accusato oggi Islamabad di una nuova ondata di attacchi notturni sul suo territorio nonostante i numerosi appelli internazionali ai due paesi per una de-escalation. L'India ha segnalato "molteplici attacchi" da parte di droni e armi da fuoco pakistani durante la notte "lungo il confine". "Gli attacchi dei droni sono stati respinti e si è risposto in modo appropriato", ha aggiunto l'esercito. Secondo una fonte della polizia citata da Afp, durante questi attacchi un civile è stato ucciso da colpi di mortaio nel settore di Uri. L'ultimo bilancio fornito ieri dalle autorità indiane parlava di 16 morti tra i civili. Da parte sua, il Pakistan ha denunciato 32 morti tra la sua popolazione. Quattro i civili pakistani che sarebbero stati uccisi durante i bombardamenti indiani avvenuti durante la notte nel Kashmir, ha riferito la polizia, precisando che "le forze indiane hanno bombardato zone civili causando la morte di quattro persone, tra cui una bambina di due anni, e il ferimento di altre dodici". —internazionale/[email protected] (Web Info)

