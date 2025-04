India, incendio in albergo a Calcutta: almeno 15 morti

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' di almeno 15 morti e 13 feriti il bilancio di un incendio divampato in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Lo riferisce il giornale indiano The Telegraph, sulla base di quanto reso noto dalle autorità locali e dalla Polizia. Al momento della tragedia nell'albergo c'erano almeno 88 persone. Fra le vittime, si legge, vi sono una donna e due bambini. "L'incendio è scoppiato intorno alle 20.15 ora locale di ieri nei locali del Rituraj Hotel" e "diverse persone sono state tratte in salvo dai soccorritori", ha detto ai giornalisti Manoj Kumar Verma, commissario della Polizia di Calcutta, citato dall'agenzia Ani. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. "Addolorato per la perdita di vite umane", ha scritto in un post su X il premier indiano Narendra Modi, con le condoglianze ai parenti delle vittime, l'augurio di pronta guarigione ai feriti e la promessa di risarcimenti alle persone colpite dalla tragedia. —internazionale/[email protected] (Web Info)

