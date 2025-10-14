India, il clamoroso gol del portiere come in… ‘Holly e Benji’

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Episodio da non credere in India, dove un portiere è diventato protagonista di uno dei video più virali del web. Nel corso di una partita di livello amatoriale, l'estremo difensore della squadra padrona di casa interrompe l'azione avversaria, avanza palla al piede incurante delle richieste di passaggio dei compagni e lascia partire un gran destro verso la porta. Il pallone sbatte sulla traversa, ma l'azione si conclude in un modo inaspettato. La sfera torna indietro, con una traiettoria perfetta, proprio sul destro del portiere. L'estremo difensore ci riprova allora con audacia, scaglia un altro destro (stavolta al volo, coordinandosi in maniera perfetta) e batte il suo collega. Poi la corsa, tra gli abbracci dei compagni e soprattutto dei tifosi, che non si risparmiano l'invasione di campo. Finita qui? Non proprio, perché sui social è iniziata la caccia al 'portiere-bomber', con diversi utenti (su X e non solo) che hanno cominciato a condividere il video per conoscere il nome dell'autore della prodezza.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

