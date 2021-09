Incubatore Startup Sannio

Condividi

Continua l’ampliamento della rete dell’Incubatore Campano attraverso il brand Innovation Hub South Europe sul territorio nazionale per la nascita e l’assistenza alle Startup innovative . Da oggi ufficialmente l’hub territory sannita di Incubatore Campano sarà ospitato presso la sede di Federterziario Sannio, sita presso la zona ASI di Ponte Valentino a Benevento. L’ hub territory sarà in grado di fornire assistenza e supporto alle start up innovative del Sannio.

