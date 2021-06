Incontro tra Mario Draghi ed il premier Pedro Sànchez. La politica estera ha preso tutta un’altra rotta.

Condividi

“La svolta impressa alla crisi sanitaria ed economica dai vaccini, l’importanza dell’Europa e di rafforzarne le istituzioni per favorire un clima di fiducia reciproca, ma anche la ripresa e ancora il lavoro e l’ ambiente. Da Barcellona, dove ha ricevuto un premio e partecipato ad un incontro bilaterale con il premier Pedro Sánchez Pérez-Castejón, come sempre da parte del presidente Draghi un’analisi chiara e puntuale della situazione attuale e del futuro dell’Italia, dell’ Europa.

Ennesima (se ce ne fosse stato bisogno) riprova che siamo proprio in buone mani e che il nostro Paese sta riacquistando -anche all’estero –

quella credibilità che da tanto non aveva”.

Ettore Rosato, Italia Viva

Una differenza abissale con il Governo Conte che ha fatto solo guai anche in campo internazionale.

“La Cina comunista non potrà mai essere padrona del mondo e regista della politica globale. Il governo Conte ha commesso un errore gravissimo a firmare l’accordo per la via della Seta. Bisogna revocarlo prima possibile”.

Antonio Tajani, Forza Italia

Ma per fortuna…

“Grande soddisfazione per il nuovo accordo UE-USA che sancisce lo ‘stop’ ai dazi aggiuntivi sul Parmigiano reggiano per altri cinque anni.

Una bella notizia che consente di dare nuovo slancio alle esportazioni di un prodotto di eccellenza della mia Emilia-Romagna, conosciuto e rinomato soprattutto sul mercato americano.

L’annuncio del raggiunto accordo è anche occasione per ringraziare il Consorzio Parmigiano Reggiano per la dedizione e l’impegno nella difesa di uno dei nostri più importanti marchi gastronomici ‘Made in Italy’.

Da sempre il lavoro del Consorzio si rivela prezioso nel monitorare e scovare contraffazioni e utilizzi impropri del marchio e delle diciture.

Un lavoro che merita di essere valorizzato a livello nazionale ed europeo.”

Annamaria Bernini, Forza Italia

Il ministro Giancarlo Giorgetti è chiaro” Possibile raggiungere obiettivo 5% Pil”.

Come è chiara la sua collega Mara Carfagna

“Comincia finalmente a farsi strada la convinzione che la ripartenza italiana sia impossibile senza il Sud. Anzi, che il Sud rappresenti il vero traino del rilancio dell’intero Paese.

Per anni abbiamo sentito ripeterci che bisognava ‘accorciare le distanze’ e riavvicinare il Mezzogiorno al Nord. Oggi, questa frase non è più un concetto astratto ma un progetto concreto, dotato di enormi finanziamenti, che possiamo e dobbiamo realizzare con il PNRR”.

Avere nostalgia di Conte sembra quasi uno sfottò, o forse lo è.

I dati attuali con Mario Draghi sono questi, con buona pace di chi soffre di inutile quanto ridicola nostalgia.

L’estate è alle porte, le persone hanno diritto ad avere una vita normale. Il Governo Draghi sta lavorando, certo, ma prolungare lo stato di emergenza non è una decisione condivisa da tutti”.

“Ma uno di questi ministri, dico uno, quant’è che non va su una metropolitana o su un autobus pubblico? È dall’anno scorso che dovevano essere organizzati i mezzi di trasporto, in modo tale da non essere luoghi privilegiati di contagio come sono stati. No, usando i poteri speciali dell’emergenza hanno chiuso le palestre dove é stato dimostrato che, applicando i controlli, eravamo vicini a quota zero contagi. Quindi, perché prolungare lo stato di emergenza?”.

Paolo Del Debbio

