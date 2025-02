Incontro-omaggio su Renato Barisani col documentario del regista Filippo Filetti “CUNEO NEL ROSSO”

0 minuto di lettura

Condividi

Lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 17.30, alla Biblio-Mediateca “ETHOS e NOMOS”, in Via Bernini, 50 – Scala B – Vomero – Napoli, in collaborazione con il Museo Minimo di Napoli e l’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania, è previsto il momento visivo-culturale di alto livello con l’incontro-omaggio sulla figura del grandissimo artista e maieuta Renato Barisani, che prevede la proiezione del documentario del regista Filippo Filetti “CUNEO NEL ROSSO”, nonché un ampio meeting con interventi di Filippo Filetti, regista; Franco Lista, artista e architetto; Davide Guida, videomaker e regista; Maria Manna, artista; Roberto Sanchez, artista e Presidente “Museo Minimo”; Franco Zoleo, artista e architetto.

Modera Maurizio Vitiello, Vice-Presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania e critico d’arte.

Ingresso gratuito.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.