“Riflessioni sul Passato, Presente e Futuro dell’Europa: Un Viaggio da Mazzini alle Sfide Contemporanee”

Napoli, 15 aprile 2024 – Un evento di grande rilevanza culturale e storica si svolgerà a Napoli il prossimo venerdì 19 aprile 2024, alle ore 16.30. La Sala Multimediale del Consiglio Regionale della Campania, situata al Centro Direzionale Is. F13, sarà il palcoscenico di un incontro-dibattito dal titolo “La nostra Europa: dal progetto di Mazzini alle sfide di oggi”.

Questo evento, organizzato con grande cura dall’Associazione Mazziniana Italiana (AMI) in collaborazione con il Partito Repubblicano di Napoli, si propone come un’occasione unica per approfondire il tema dell’Europa. L’obiettivo è quello di tracciare un percorso che parte dalla nascita ideale del continente, con il progetto di Giuseppe Mazzini, fino alle sfide che l’Europa deve affrontare oggi.

L’incontro vedrà la partecipazione di una serie di illustri relatori, tra cui Paolo Guerriero, Presidente della Sezione AMI Napoli; Davide Giacalone, Direttore del Quotidiano La Ragione; Fulvio Frezza, Consigliere della Regione Campania; Corrado De Rinaldis Saponaro, Segretario Nazionale PRI; Salvatore Piro, Vice Segretario Nazionale PRI; Carmine Pezzullo, Segretario Provinciale PRI; e Pasquale Gallifuoco, Consigliere Nazionale PRI.

L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano comprendere meglio il contesto storico e attuale dell’Europa.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si prega di inviare una e-mail: [email protected]

