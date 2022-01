Incontro Comune di Mondragone con Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere

Condividi

Un nuovo ed importante risultato per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere sulla gestione degli uffici del giudice di Pace del circondario .

È noto come il Consiglio guidato dal Presidente Avvocato Ugo Verrillo, sin dal suo insediamento abbia affrontato il problema della carenza del personale negli uffici dei giudici di pace, sia a gestione comunale che ministeriale.

Oggi si è tenuto un incontro istituzionale presso il Comune di Mondragone alla presenza del Vicesindaco Avv Francesco Lavanga, dell’Assessore al personale Dott.ssa Maria Rosaria Viola, assessore alle attività produttive Dott.ssa Maria Rosaria Tramonti, del Segretario generale Dott.ssa Teresa De Rosa e del Presidente del Consiglio comunale nonché Consigliere dell’ Ordine degli Avvocati di Santa Avv. Claudio Petrella. In tale sede gli amministratori hanno accolto il Presidente Verrillo accompagnato dal Consigliere segretario Avv. Tiziana Ferrara e dal consigliere delegato alle problematiche degli uffici del giudice di pace Avv. Pasquale Romano, e dal consigliere Avv. Paolo Falco.

L’incontro, svolto alla presenza dell’Avvocato Angela Del Vecchio, leader del gruppo “Dignità Forense” che ha espresso la maggioranza del Consiglio dell’ordine, è stato finalizzato a rendere edotta l’avvocatura della delibera di giunta con cui il Comune di Mondragone, al fine di garantire la conservazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Carinola, preso atto che i sindaci dei comuni di Mondragone, Carinola, Francolise e Falciano del Massico hanno provveduto alla sottoscrizione della convenzione per la richiamata conservazione, e preso atto delle note con cui venivano segnalate le carenze dell’ufficio del Giudice di Pace di Carinola, ha deliberato di distaccare un proprio dipendente di categoria C, presso l’ufficio del Giudice di Pace di Carinola.

Nel corso dell’incontro Il Vicesindaco ha manifestato la vicinanza del Comune alle esigenze dell’avvocatura e ha garantito un sempre maggiore supporto del comune tutto all’ufficio, anche in sinergia con i rappresentanti dei comuni aderenti alla convenzione.

Il Presidente del Consiglio Comunale avv. Claudio Petrella nella sua veste anche di Consigliere dell Ordine e delegato, insieme al Consigliere Romano, alle problematiche degli uffici del Giudice di Pace ha manifestato profonda soddisfazione per il provvedimento di giunta che restituisce dignità ad un ufficio che presentava non poche problematiche a causa della carenza dell’organico .

Un successo ed un percorso che continuerà con il vigile controllo da parte sia dei rappresentanti dell’avvocatura che della politica locale .

Le parole del Presidente Verrillo :

“La collaborazione tra enti è una garanzia di stabilità degli uffici del giudice di pace del circondario. Dopo i risultati ottenuti per l’ufficio del Giudice di Pace di Caserta e di Piedimonte Matese, oggi è stata tracciata una nuova tappa importante e non definitiva per continuare a garantire una maggiore efficienza all’interno dell’ufficio di Carinola. Il lavoro del Consiglio continua e sarà sempre più incessante in forza dell’impegno assunto con i colleghi in sede di insediamento”.