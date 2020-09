Incontro a Marigliano : Azzurra Liberta’ per Jossa sindaco. La coppia Nonno /Peluso alla Regione Campania

Condividi

Lunedì 14 settembre, presso l’ Hotel Casal dell’ Angelo a Marigliano ,alle ore 18.30 si terra’ in ottemperanza alle normative antiCovid un importante incontro politico organizzato dall’ avvocato Raffaele Grazioso in occasione delle prossime elezioni regionali ed amministrative campane . I protagonisti del dibattito politico saranno Giuseppe Jossa , candidato sindaco di Marigliano , accompagnato dal deputato Paolo Russo e al sostegno della sua candidatura per la lista Azzura Liberta’ Mariangela Di Maio e Dino Manna , entrambi in corsa per il consiglio comunale .Il parterre , moderato dalla professionale Rosa Criscuolo della redazione de ” Il Monito” , riservera’ uno spazio per ampliare la portata del dibattito alle problematiche della Regione Campania con i candidati di Fdi a sostegno di Stefano Caldoro Presidente :Gabriella Peluso e Marco Nonno .

