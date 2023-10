Incontri di Cultura a Vietri sul Mare

Condividi

L’associazione culturale di Vietri sul Mare “La Congrega Letteraria” taglia il nastro del decennale delle sue attività organizzative culturali e associative sul territorio locale e provinciale, e, in collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare e la Pro Loco Vietri sul Mare, presenta il calendario autunnale di “Incontri di Cultura” 2023, inseriti nella programmazione “Vietri Cultura” e quest’anno da tenersi presso la prestigiosa location dell’Aula consiliare del Comune, al corso Umberto I n.83 con inizio alle ore 18:30. Ecco la lista degli appuntamenti della decima edizione:



13 OTTOBRE

“OMERO È DONNA, Epica e Contemporaneo”

Lezione magistrale di Stefano Amendola, professore Associato di Lingua e Letteratura Greca all’Università degli Studi di Salerno.



La lezione indagherà il rapporto tra la Letteratura epica antica e la sua riproposizione “pop”, ponendo appunto a confronto Omero e la scrittrice e femminista statunitense Madeline Miller, autrice di un fortunato ciclo di “riscritture” epiche indirizzate anche a un pubblico più giovane e attento alle tematiche di genere. “La canzone di Achille” e “Circe” hanno saputo riavvicinare i lettori adolescenti al mito e allo studio dei Classici.

_______________________________

27 OTTOBRE

“ROMUALDO DE MAURO, il primo sindaco e la nascita del Comune di Vietri sul Mare”.

Il dialogo tra dott. Aniello Ragone, dott.ssa Gaetana Liuzzi, dott. Aniello Tesauro, in collaborazione con il gruppo “Cava storie”, verterà sull’importante figura del tre volte sindaco, nonché primo di Vietri sul Mare all’epoca della separazione di essa da Cava de’ Tirreni quando i francesi posero mano alla riforma della pubblica amministrazione. Un momento di storia locale a partire dal racconto della vita e dell’operato di una personalità di spicco.

_______________________________

10 NOVEMBRE

Presentazione del saggio storico “MALINCONIA BAROCCA”, edito per Neri Pozza.

Dialogo tra l’autore Aurelio Musi, storico, giornalista, ufficiale al merito della Repubblica, e già professore all’Università degli Studi di Salerno; Maria Anna Noto, professore associato di Storia Moderna e Storia Sociale all’Università degli Studi di Salerno; e Mariano Ciarletta, dottore di ricerca in Studi Storici presso l’Università degli Studi di Salerno.



Fra storia e letteratura, musica e arte, poesia e filosofia, il saggio di Aurelio Musi accompagna il lettore al cuore del Barocco, l’epoca dell’horror vacui, tenendo come stella polare il suo sentimento guida: la malinconia.

_______________________________

18 NOVEMBRE

Presso l’Oratorio dell’Arciconfraternita, in via S. Giovanni 13:

Cerimonia di premiazione del Concorso di Poesia per studenti “POESIS – VIETRI SUL MARE”, IX edizione.



Il concorso ha visto la partecipazione di 350 testi di altrettanti adolescenti aspiranti poeti, dall’Italia e dall’estero, i quali si contenderanno l’alloro vietrese con l’assegnazione di premi in denaro, diplomi, libri, e artigianato ceramico. I testi degli undici finalisti sono consultabili sulla pagina Facebook de La Congrega Letteraria, dove è anche possibile votare per l’assegnazione del premio del pubblico social, intitolato alla memoria di Francesco Citarella.

_______________________________

1 DICEMBRE

Presentazione del saggio storico “SALERNO 1943: lo Sbarco e le stragi nazifasciste in Campania”, edito per Guida Editori.

Dialogo tra gli autori prof. Alfonso Conte, professore associato di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Salerno, e il dott. Ubaldo Baldi, presidente dell’A.N.P.I. Salerno.



A ottant’anni dallo Sbarco a Salerno, dalle quattro giornate di Napoli, e dall’intensificarsi della lotta partigiana, si rende omaggio di memoria storica anche a Vietri, che della “Operation Avalanche” fu teatro comprimario.

_______________________________

15 DICEMBRE

“I GIOIELLI DI POMPEI ED ERCOLANO”.

Lezione magistrale di Aglaia McClintock, professore associato di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità presso l’Università degli Studi del Sannio.



Gioielli e bambini erano le “armi” delle donne romane. Gli ornamenta muliebria erano prova di ricchezza, ascendenza, status, capacità di partecipare ai culti religiosi; e sembra che a Roma i gioielli avessero una linea di trasmissione prevista da donna a donna. A partire dalla prima età imperiale i figli presero il posto dei gioielli come dimostrazione di status: non più solo espressione del prestigio della madre, ma una “garanzia comune dei coniugi”.

_______________________________

29 DICEMBRE

Presentazione del saggio storico “SCHERMI NEMICI, i film di propaganda della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista Italiano (1948-1964)”, edito per Mimesis Edizioni.

Dialogo tra l’autrice, Mariangela Palmieri, ricercatrice e docente a contratto di Storia del cinema all’Università degli Studi di Salerno; Alfonso Amendola, professore associato di Sociologia presso l’Università degli Studi di Salerno, e Marcello Ravveduto, docente di Digital Public History alle Università di Salerno e di Modena e Reggio Emilia.



Lo scontro tra DC e PCI avvenne anche attraverso gli strumenti della propaganda e il cinema, il principale medium del ‘900 e ricoprente ruolo rilevante nella battaglia delle idee. I due partiti predispongono sezioni cinematografiche allo scopo di produrre autonomamente o commissionare film di propaganda. Il saggio prende in esame gli audiovisivi promossi nel periodo compreso tra il 1948 e la seconda metà degli anni Sessanta, ovvero la fase più intensa della Guerra fredda, restituendo i contorni della divisione del Paese attraverso le appartenenze separate a due culture politiche opposte.

_______________________________

Gli eventi saranno condotti e moderati dal giornalista Aniello Palumbo; e a seguito degli interventi degli accademici, ci sarà ampia possibilità di dibattito con e tra il pubblico presente.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ai partecipanti alla rassegna che ne faranno richiesta verrà rilasciato un regolare attestato valido ai fini di legge.

Per informazioni è attiva la casella di posta elettronica: [email protected], e i recapiti telefonici per messaggistica WhatsApp: 347 9074117 – 327 2176649.

Si ringraziano i partner e/o sponsor: Associazione Vivere Vietri Sul Mare, azienda vitivinicola Le Vigne di Raito, associazione culturale Fabrĭca.