Incidenti, auto contro muro vicino Roma: un morto

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Incidente stradale mortale, la notte scorsa intorno alle 2, in via di Vermicino in direzione Frascati a Roma. E' morto un uomo di 43 anni che si trovava a bordo della sua auto, un'Audi A3. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Frascati, intervenuti per i rilievi, l'uomo ha perso il controllo della vettura andando a finire contro un muro di cinta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso – e i vigili del fuoco per estrarre il corpo dall'abitacolo. La salma è stata è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita all’obitorio del policlinico di Tor Vergata. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.