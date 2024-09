Incidente sul Ponte Cadore, un morto e un ferito grave: traffico in tilt

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Un morto e un giovane gravemente ferito è il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina attorno alle 10 tra tre auto e un mezzo pesante sulla Strada Statale 51 Alemagna sul Ponte Cadore, in provincia di Belluno. Sul posto i Vigili del fuoco di Pieve di Cadore e dalla centrale di Belluno e i sanitari del Suem 118 che hanno preso in cura il minore rimasto gravemente ferito, elitrasportato poi in ospedale. Per l’uomo che guidava l’auto accanto al minore non c’è stato nulla da fare. Tutti illesi i passeggeri delle altre due auto e del camion coinvolti. Sono ancora in corso i rilievi della Polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e la circolazione stradale è al momento interrotta. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.