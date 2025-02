Incidente sul lavoro a L’Aquila, geometra muore precipitando in una cava a Navelli

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Incidente mortale sul lavoro oggi, 4 febbraio, in una cava situata in località Madonnella del comune di Navelli, in provincia dell'Aquila. A perdere la vita è stato G.F., un geometra 60enne di Montesilvano (Pe). La vittima, assieme a un collega, stava effettuando i rilievi nella cava, per misurare la volumetria di inerti estratti. Uno era in cima alla cava, l'altro sotto, quando a quello che si trovava in alto è scivolato un tablet dalle mani. Il collega è salito su una stradina per recuperarlo, in un punto difficoltoso, stava per afferrare il dispositivo, quando ha perso l'appiglio ed è precipitato in basso per circa 20 metri. Nel volo ha sbattuto la testa ed è deceduto. "Sono arrivato sul posto nel giro di cinque minuti – dice ad Adnkronos il sindaco di Navelli, Paolo Federico – ma per il professionista non c'è stato nulla da fare. Ci stringiamo al dolore della famiglia in questo momento drammatico". Sul posto i carabinieri della compagnia di Sulmona e di Navelli e gli operatori del 118. La salma è stata trasportata all'ospedale dell'Aquila. —[email protected] (Web Info)

