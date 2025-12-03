3 Dicembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Cronaca

Incidente sul lavoro a Bergamo, morto operaio 27enne

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio, intorno alle 17.30, a Montello, in provincia di Bergamo. La vittima è un operaio di 27 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’infortunio, avvenuto nel sito della ‘Montello’, azienda che si occupa di recupero e riciclo di materiali plastici. 

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Ats, i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e il 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Forti turbolenze su volo Qatar Airways diretto a Dublino, 12 feriti

Redazione

Omicidio Cerciello, definitiva condanna a 15 anni per Elder

Redazione

Sondrio, frana lungo via della Val a Livigno

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *